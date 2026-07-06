Preparada la FMC para saludar el 26 de julio
Amplio programa de actividades acometen las mujeres de Caibarién para la efeméride del Moncada, entre ellas se encuentran:
Realizar actividades con el INDER y Cultura en los Bloques.
Declaración de 100 nuevos patios donde las federadas sean protagonistas.
Encuentro con mujeres combatientes de la Revolución cubana.
Incrementar y capacitar las Brigadistas sanitarias en los Bloques 16,47 y 48.
El Domingo 10 a.m. Desde el Bloque 19 María Escobar Laredo.
Comenzamos el plan de actividades en saludo al 26 de Julio .
Con la actuación especial del Guiñol RIMARIYAMA y nuestra casa Biblioteca.
Un espacio para los niños y sus familias.
Actividades de la FMC para saludar el 26 de julio. Próximamente se darán a conocer otro grupo de actividades que complementarán el mismo.
Image: Generada por la autora.