lunes, mayo 11, 2026
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Restaurante Carpe Diem contribuye a formación laboral de estudiantes

Freddy Espinosa

CARPE DIEM CDLC Caibarien CUBA contribuye a la formación laboral de los estudiantes del IP Lisandro Sánchez Nieto Caibarién. Así lo confirman Keyler González Torres y Daniela Mujica Freyre, estudiantes del centro y que mucho agradece al colectivo de ese restaurante en labores de Dependiente y Elaboración de Alimentos. Algo que confirma German Ramos Camacho,Sub Director del instituto,quien agrega que unos 50 estudiantes realizan sus prácticas laborales en unidades de servicio del sector no estatal de la municipalidad. Por su parte, Ricardo Mora,titular del Restaurante Carpe Diem recalca que los servicios que se prestan en la unidad tienen en parte el sello de estos jóvenes estudiantes.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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