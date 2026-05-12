Las nanas de Yamira: la música pintada para los niños

La cantautora pinareña próximamente celebrará 40 años de vida artística, y dos nominaciones a Cubadisco 2026 reconocen su trabajo por las infancias

Yamira Díaz lanza semillas al aire. Espera que, con buen tiempo, encuentren un pedazo de tierra fértil en el que puedan germinar. Estará feliz entonces porque si algo ha deseado en sus 40 años de vida artística —a celebrarse el próximo 18 de octubre— es, precisamente, colocar en la mente de los públicos temáticas y mensajes que valen la pena, por un mundo mejor.

«En este punto de mi vida y de mi carrera, luego de tantas etapas de crecimiento, de errores cometidos, de intercambio con músicos extraordinarios y con el público, he encontrado el camino que necesito, que es el de la composición, el que mayor placer y alegría me proporciona».

Médico y especialista en primer grado de Embriología a la par de sus estudios de canto, en el mundo del arte a Yamira la avala una diversa discografía, así como reconocimientos y premios, entre ellos el Premio Especial Cubadisco en una ocasión.

Una vez más en ese certamen figura su nombre. Las nanas de Yamira, su más reciente álbum, ostenta dos nominaciones a Cubadisco 2026. Figura en la categoría Canción para niños y en Diseño Gráfico. Se reconoce el trabajo de la diseñadora Katia Hernández y el fotógrafo Enrique Smith. Es un valor añadido a un fonograma que, disponible ya en diversas plataformas digitales, es su pequeña contribución a una mejor banda sonora para los niños y la familia en general.

«Compongo nanas hace tiempo. Es un trabajo especial que asumo de manera intencionada y con diversos enfoques. Siempre son historias para compartir a través de diversos géneros musicales, zonas geográficas, temáticas y personajes. Es la manera en que yo imagino que una persona en un determinado lugar, con su propia cultura, pudiera cantar para arrullar a su hijo. Me lo invento y así lo comparto.

«Aunque las nanas no están pensadas para los niños como intérpretes sino como portadores de un canto que los adultos les comparten como medio de comunicación y acercamiento, es increíble ver cómo los niños que me escuchan cantarlas se suman y lo disfrutan mucho.

«Este es un disco muy querido para toda la familia, sobre todo ahora cuando no pocas personas pierden de vista la calidad de lo que ponemos a disposición de los más pequeños. Es una pequeña semilla que quise sembrar para ofrecer otras herramientas sonoras adecuadas».

Bajo el sello de Producciones Colibrí, con la producción musical de Adolfo Costales y Rafael Guedes en la dirección musical y los arreglos, el fonograma ofrece 15 nanas y un bonus track.

Nana para esperar el regreso, Nana del solar, Nana sin niño, Nana de los días, Nana para dormir a los peces, Nana del destino, Nana africana, Nana habanera, Nana del peregrino, Nana candombe, Nana mariachi, Nana de la Luna, Nana guajira, Nana con changüí, Nana para contar las estrellas y Nana del amolador de tijeras son los títulos qe conforman el álbum.

«Vivimos tiempos feroces desde el punto de vista sonoro, y no siempre la música que escuchan determinadas edades son las idóneas, y por eso hay que disponer de propuestas adecuadas para la gran diversidad de público. La intención es que, entre muchas opciones, exista la mía. Las nanas de Yamira es un aporte más desde mi esencia».

Asume la artista pinareña numerosos retos. Ha tenido momentos difíciles para la inspiración, marcados por situaciones personales adversas. «Muchos nos hemos reinventado, y hemos aprendido a prestarle atención a lo trascendente. Mi arsenal ha crecido con el tiempo, a partir del legado de mis padres, de los aprendizajes adquiridos…

«Además, he diversificado mis líneas de trabajo autoral. En un trabajo que hago especialmente para los niños, mi gran proyecto Arena Fina, he tenido el reto de hacer canciones para lograr las acciones que el proyecto demanda, y de ahí me nutro mucho. A los niños les insto, por ejemplo, a pintar una canción para que expresen su imaginación y sus emociones a través del arte de pintar, mientras se sumergen en el mundo de la música».