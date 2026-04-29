Actriz cubana Belissa Cruz, emocionada por volver al teatro

Con Belissa Cruz están garantizadas la espontaneidad y las buenas vibras. La misma sinceridad con que afronta sus personajes, la acompaña en su vida cotidiana, entrevistarla, siempre se convierte en una conversación fácil, fluida, como entre amigas

No hace falta un pretexto, solo el interés por conocer los rumbos profesionales de una talentosa actriz que es, al mismo tiempo, un excelente ser humano.

Últimamente te vemos muy activa en las redes socuales, pero se te extraña en la pequeña pantalla ¿cuándo regresas, por ejemplo, al espacio de la telenovela?

“El tema de las novelas es complicado. El que es actor de televisión sabe los sacrificios que hay que hacer todos esos meses que se está grabando, con todas las dificultades que hay. Yo soy sola con mi hijo, tengo que hacer muchas maromas, demasiadas, para poder grabar. Eso lleva una gran dedicación, Entonces, es muy complicado el tema de con quién dejarlo, cómo hacer. Levantarme a las cinco de la mañana, salir a las seis, seis y media, cuando todavía está durmiendo. A la hora que llego, es literalmente destruida. Organizar las escenas del día siguiente, en fin, lleva un sacrificio muy fuerte. Entonces, me he tomado mi tiempo”.

¿Pero tienes alguna propuesta en el tintero?

“Sí tengo una propuesta que aún se está cocinando, de una telenovela, la cual acepté porque la historia es una historia buena, que me interesó mucho. No puedo adelantar nada porque todavía eso está organizándose y estoy esperando”.

Sé que hay algo dando vuelta también para el teatro…

“Sí, es un personaje que adoro muchísimo. No puedo adelantar absolutamente nada, porque quiero que todo se dé, solo puedo decir que va a ser un gran acontecimiento este año, porque en el elenco están, actores de primer nivel de este país: Bárbaro Marín, Néstor Jiménez, Leonardo Benítez… no voy a hablar mucho, pero esto es un gran proyecto, el cual me tiene muy, muy entusiasmada, ansiosa todo el tiempo, porque quiero que arranque ya. Entonces, hasta que se materialice, no puedo hablar para que todo se dé”.

¿Qué significa para una actriz como tú, que lleva el teatro en las venas, volver a la escena?

“A mí volver a las tablas me da mucha nostalgia. Yo crecí viendo teatro, mi mamá me llevaba mucho a las peñas del grupo de teatro, de donde ella fue fundadora, el Olga Alonso, que lo dejó cuando salió embarazada de mí. Entonces, me da mucha nostalgia porque mi mamá vio en mí lo que ella no pudo hacer, así que volver otra vez al teatro, para mí es como algo que le debo, que le debo a ella y me debo a mí.

“Estoy muy emocionada, feliz y, al mismo tiempo, me da melancolía. Son muchas sensaciones juntas y solo quiero que se haga, solo quiero que se haga. Es un personaje que amo mucho, que también ella hizo cuando era joven. No puedo adelantar mucho, pero estoy muy emocionada con todo esto, con todas estas cosas que me están pasando y ojalá todo el público lo disfrute. Sé que va a ser así.

“Realmente a mí, de todos los medios, lo que más me gusta hacer es teatro. Es de donde vengo, del Olga Alonso, me gusta mucho el teatro cubano. Me encanta, es mi vida. Yo crecí ahí en las tablas, no hago teatro hace muchos años. Y ahora voy a volver a las tablas. Para mí esto es como un renacer muy grande”.