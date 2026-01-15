Encuentro con el escritor Álex Padrón

Este viernes en el local recién estrenado Muestra de Ciencias Naturales de Caibarién sito en Avenida 15 entre las calles 12 y 14, se realizará un encuentro con el escritor cubano Juan Alexander Padrón García (Álex Padrón).

El reconocido intelectual, licenciado en Ciencias Farmacéuticas, luego de de dedicar quince años de su vida a la investigación científica y a la pedagogía, se ha convertido en escritor, guionista, editor, asesor editorial, webmaster, redactor de contenidos, entre otras especialidades digitales.

Como autor de ciencia ficción resultó ganador del Gran Premio del Concurso Iberoamericano Terra Ignota 2004 con el relato Reversión, ha publicado las novelas La balada de Xander Sirius y La Escuadra negra; fue incluido en las antologías Reino Eterno y Confederación Eléctrica Antillana: Antología de ciencia ficción caribeña; y obtuvo el premio Hidra 2020 (en coautoría con Yadira Albet) con la novela Guadaña Universal: el códice. Dentro de la novela negra, ha publicado Matadero, La herencia de los patriarcas, Tres Lunas, Mon amie la rose y Los enterradores. También ha publicado libros de poesía y fue editor y coautor de la enciclopedia Catauro de seres míticosy legendarios en Cuba.

Imagen: de la autora.