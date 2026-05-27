miércoles, mayo 27, 2026
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Caibarién

Deporte como salud y bienestar

Oneldys Santiago

Con el lema “¡El Deporte es un Derecho!”, la edición 2026 reafirma los derechos garantizados por la Constitución Federal y respaldados por documentos internacionales como la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO.
El propósito es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar condiciones equitativas de acceso, participación y permanencia en el deporte y la actividad física, reconocidos como promotores de salud y bienestar.
En Caibarién, se desarrollan múltiples actividades en cada consejo popular, en barrios en transformación, centros de trabajo comunitarios. Estas acciones buscan consolidar el deporte como un derecho de todos y como herramienta para la integración social, la recreación y la calidad de vida.
La programación incluye encuentros deportivos, talleres de actividad física, juegos tradicionales y espacios de reflexión sobre el papel del deporte en la construcción de una sociedad más justa y saludable.
“Porque el deporte es salud, es inclusión y es derecho, Caibarién se suma con entusiasmo a esta gran jornada nacional.

Imagen: tomada de Internet.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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