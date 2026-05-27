Remedios fortalece su sistema eléctrico con cambio de transformador en subestación de 4 kV

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

En el municipio de Remedios, continúan los trabajos de sustitución del transformador de la subestación de 4 kilovoltios, una intervención estratégica destinada a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico local.

El nuevo equipo instalado posee una capacidad de 6300 kVA, superior al anterior de 4000 kVA, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de carga, reducir sobrecargas y responder con mayor eficiencia a la demanda energética del territorio.

La inversión beneficia de manera directa a los circuitos 67 y 152, con especial impacto en el circuito 67, uno de los más afectados históricamente por interrupciones frecuentes del servicio eléctrico y señalado como una de las principales preocupaciones de la población.

Durante la ejecución de los trabajos estuvieron presentes autoridades de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Remedios, quienes evaluaron el alcance de la obra y su importancia para el sistema energético local.

En ese contexto, el vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Julio César Reguera Treto, ofreció declaraciones sobre la relevancia de esta acción. El directivo expresó:

“Esta es una obra de gran impacto para el municipio, porque permite estabilizar el sistema eléctrico, dar respuesta a una de las principales problemáticas de la población y mejorar la calidad del servicio en circuitos históricamente afectados como el 67”.

Asimismo, añadió que el proceso forma parte de un conjunto de acciones orientadas a reforzar la infraestructura energética del territorio.

En medio de las complejidades actuales, esta intervención adquiere especial relevancia. En tiempos difíciles, la ejecución de obras de este tipo representa un paso significativo para garantizar mayor estabilidad en un servicio esencial como la electricidad, con impacto directo en la calidad de vida de la población remediana.

Imagen: del autor.