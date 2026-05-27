Fotografía del atletismo cubano de cara a Santo Domingo

La Mayor de las Antillas tiene a 45 atletas dentro del ranking clasificatorio de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe

ESTE lunes fue actualizado, en su tercera versión, el ranking clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en el atletismo. En ese listado Cuba tiene a 45 deportistas en 20 pruebas.

Todavía quedan dos semanas para cerrar esa relación, la cual no admitirá más nombre, a partir del 8 de junio.

En estos momentos, solo dos atletas cubanos, Dayli Cooper, en los 1500 metros, y Ronald Mencía, en el lanzamiento del martillo, encabezan ese escalafón.

Cooper está en la cima, gracias a su récord nacional del pasado 6 de mayo, cuando detuvo el reloj en 4:06.53 minutos. En tanto, Mencía defiende la punta con su mejor registro, 77,97 metros, logrado en la misma fecha que la primacía de la camagüeyana, en el escenario de la confrontación nacional de este deporte.

Pero, además de ellos, otros 19 atletas cubanos aparecen entre los cuatro primeros, además el relevo de 4×100 mixto.

Leyanis Pérez, aunque con la misma marca (14,95 metros) de la venezolana Yulimar Rojas, va segunda en el ranking para la cita multideportiva regional; la propia Cooper se ubica en ese mismo puesto en los 800 metros con sus 1:58.16 en el pasado Campeonato Mundial de Tokio, en setiembre último.

Sublíderes también son Dacsy Brison, en salto de altura; Jorge Hodelín, en longitud; el martillista Miguel Zamora, el triplista Lázaro Martínez, Silinda Morales, en el lanzamiento del disco, la posta mixta del 4×100 y Anisleidi Ochoa, en 3000 con obstáculos. La propia Ochoa ancla cuarta en 5000 y 10000 metros, y quinta en 1500.

Silinda, en el disco comparte la cumbre con otra cubana, Yaime Pérez, quien ya no representa a su Patria, y no estará en Santo Domingo. Ambas aparecen con 67,25 metros. En cambio, Brison está en ese escaño por una altura de 1,93 metros, que si la logra, o se acerca a ella, es medallista en la justa dominicana.

Hodelín, joven promesa y en quien se cifran grandes expectativas, bajó al segundo escaño de una semana a otra. La razón es el salto del jamaicano Tajay Gayle, en Xiamen el sábado anterior, medido en 8,32 metros por los 8,26 del cubano.

Quienes sí se mantuvo en el mismo lugar fueron Miguel Zamora, bronce con su martillo en la edición precedente de San Salvador 2023; el caballo de batalla del triple, Lázaro Martínez, con sus 17,49 metros, detrás del jamaicano Jordan Scott (17.66), y el relevo mixto corto, con 41.39 segundos.

El discóbolo Mario Alberto Díaz (67.44), con potencial suficiente para podio en Santo Domingo, es tercero en la lista centrocaribeña; igual que el triplista Andy Hechavarría (17,34), el balista Juan Carley Vázquez (20,68 metros, con dos hombres por delante que llevan el implemento más allá de los 21 metros), y la pertiguista Aislin Quiala, quien con sus 3,90 se ciñe a la vanguardia de una prueba deprimida en la región.

Es el atletismo un deporte crucial en las aspiraciones de cualquier delegación que pretende copar los primeros puestos del medallero de una convocatoria multideportiva.

Para Cuba, en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ha Sido un baluarte. En la historia de esas citas, ninguna otra disciplina de la Mayor de las Antillas acumula más preseas que el campo y pista.

Un total de 763 medallas, exactamente el 13 porciento de las conquistadas por Cuba hasta hoy, corresponde al Deporte Rey. De ellas, 329 son de oro, 249 de plata y 185 de bronce.

En la pasada edición, en San Salvador 2023, el campo y pista cubano dominó el medallero de este deporte, con nueve doradas, 11 premios de segundo lugar y ocho de terceros. Sin embargo, aunque encabezó la región y recuperó el sitial de honor perdido en Barranquilla 2018, quedó por debajo de aquella cita, en la que, aún segundo detrás de México, llegó a la decena de metales áureos.

Hoy en el atletismo descansan las máximas fortalezas en los de superar los 74 primeros lugares obtenidos en la capital salvadoreña.