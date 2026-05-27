Convocan en Remedios al concurso infantil de afiches para la Jornada Teatral 2026

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

El Teatro Guiñol de Remedios Fidel Galbán Ramírez, en coordinación con diversas instituciones culturales, lanzó la convocatoria para la Tercera Edición del Concurso Infantil de Afiches “Canción que borda un cuento”, iniciativa que busca incentivar la creatividad artística de niños y adolescentes del territorio.

El certamen tiene como propósito seleccionar el cartel representativo de la V Jornada Teatral, prevista a celebrarse del 3 al 6 de septiembre de 2026. Este tipo de concursos forma parte de las estrategias culturales que promueven la expresión artística desde edades tempranas y fortalecen el vínculo entre las nuevas generaciones y las manifestaciones culturales locales .

Según las bases del concurso, podrán participar todos los niños y niñas de hasta 18 años residentes en Remedios, quienes podrán presentar uno o varios diseños en soporte de cartón, cartulina o tela, con dimensiones de 57 por 43 centímetros. Las obras deberán incluir de forma obligatoria el nombre de la Jornada Teatral “Canción que borda un cuento”.

Uno de los requisitos esenciales será que el diseño represente un retrato del maestro y fundador del Teatro Guiñol de Remedios, Fidel Galbán Ramírez, permitiendo a los concursantes explorar libremente técnicas y estilos creativos.

Las propuestas deberán entregarse en la sede del Teatro Guiñol, acompañadas de un sobre sellado con los datos del autor, que incluya nombre, carnet de identidad, dirección y centro educativo. El plazo de admisión se extenderá hasta el 25 de agosto de 2026, mientras que la recepción de obras comenzará desde el mes de mayo.

El certamen contempla la entrega de tres premios, uno por cada nivel, además de un Gran Premio que distinguirá la obra que representará oficialmente la Jornada Teatral. Todas las creaciones recibirán diploma de participación y serán exhibidas el 3 de septiembre, fecha en la que también se dará a conocer el fallo del jurado, el cual será inapelable.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través del número telefónico habilitado o los canales oficiales del teatro.

Con esta convocatoria, el Teatro Guiñol de Remedios reafirma su compromiso con la promoción del arte infantil y la formación cultural de las nuevas generaciones, apostando por el talento local como protagonista de sus principales eventos.

Imagen: del autor.