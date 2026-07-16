Agradece Cuba donativo de leche en polvo de Brasil

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció este miércoles el gesto solidario que desde Brasil llegara con un reciente donativo de leche en polvo que arribó al país por Santiago de Cuba.

«Nuestro más profundo agradecimiento al hermano Presidente Lula y a su noble pueblo por el valioso donativo de leche en polvo», publicó en su cuenta de X el Jefe de Estado cubano, y agregó que «este gesto de genuina solidaridad, recibido en Santiago, será destinado sobre todo a los niños de las provincias orientales».

El mandatario compartió en su mensaje una publicación del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en la que se añadía que el Embajador de Brasil en la Isla, Christian Vargas, hizo entrega oficial de la donación de 48 toneladas de leche en polvo al vice primer ministro y ministro del Mincex, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

En el acto participaron, además, representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil y directivos del Mincex.

El primer cargamento de este donativo arribó, este martes, por el aeropuerto internacional Antonio Maceo de la provincia indómita, y la operación de descarga y transporte se desarrolla en un contexto signado por el recrudecimiento del bloqueo, y de la limitación de entrada de combustibles impuesta por el gobierno estadounidense.

«Agradecemos esta muestra del gigante sudamericano para con nosotros, que se añade a otras muchas expresiones de su incondicional solidaridad», comentó a Granma Eduardo Griñán Caballero, director de la Empresa Láctea Santiago.

En varias ocasiones, Lula da Silva ha criticado la persecución estadounidense contra Cuba, mostrándola como la causa principal de la difícil situación que enfrenta la Isla, al tiempo que ha confirmado que su pueblo y su gobierno siempre asistirán a sus hermanos cubanos.