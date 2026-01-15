Amplio programa de actividades por el Día de la Ciencia

Un amplio programa de actividades realizan por estos días los especialistas y trabajadores del Refugio de Vida Silvestre Lanzanillo Pajonal Fragoso en saludo al Día de la ciencia cubana.

Hasta las escuelas de las comunidades donde tienen incidencia han llegado los especialistas del áreas protegida para comentar sobre la esferide y la impotencia de proteger los recursos naturales

El refugio de vida silvestre Lanzanillo Pajonal Fragoso se entiende por el borde costero de los municipios Encrucijada, Camajuaní, Remedios y Caibarién.

Otro de los públicos con los cuales se realizan acciones de capacitacion son con los pescadores deportivos a los cuales se le imparten temas relacionsdo con la ley de pesca, las artes de pesca autorizadas a usar, las especies tóxicas y las vedas.

Especial atención se presta con los pescadores deportivos y profesionales sobre la protección del Manatí las tortugas marinas y la Jutía ratas especies que son objetos de conservación eh el refugio de fauna silvestre Lanzanillo Pajonal Fragoso.

Además en lá comunidad el Santo se trabaja con los estudiantes de la escuela primsria temas relacionados con la contaminación del Río Sagua la Chica y como lograr su saniamiento.

Imagen: tomada de la red social Facebook.