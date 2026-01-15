jueves, enero 15, 2026
Caibarién

Destacados en la ciencia

Máximo Luz

«Caibarién, municipio destacado en la gestión de la ciencia a nivel provincial»; así se reconoció este martes en la plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara en Santa Clara durante la celebración por Día de la ciencia cubana en Villa Clara.
El acompañamiento del gobierno local en su gestión desde la ciencia, la consolidacion de noviembre del Forum, la participscion en varias proyectos internacionales y nacionales y en eventos científicos avalan estos resultados.
En el acto provincial por el Día de las ciencias cubanas también se reconocio la labor de la máster en ciencias Maritza Lucerique Rodríguez como especialista DESTACADA.
Este reconocimiento está avalado por la entrega y laboriosidad de la experimentada especialista con una amplia experiencia al frente del sistema de la ciencia en la Villa Blanca.
Durante la celebración provincial por el Día de la ciencia cubana se reconoció a la empresa Pesquera Industrial de Caibarién como entidad destacada en la gestión de la ciencia.
Un colectivo que tiene certificado con la norma cubana su sistema de gestión ambiental y que trabaja para lograr una pesca sostenible,, con un amplio programa de capacitación a los pescadores en temas ambientales
En la Villa Blanca la celebración por el Día de la ciencia cubana se realizara el propio 15 de enero en la Empresa Constructora de obras para el turismo Cayo Santa María.

Imagen: tomada de CMHW.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

