Con Raúl y Cuba, la verdad y el mundo

Desde diversas latitudes la solidaridad se multiplica en rechazo a la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana

«Esta acusación espuria contra el Líder de la Revolución Cubana, se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada«.

Afirmó este 20 de mayo el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba a través de una declaración que condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Asimismo, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la mayor de las Antillas rechazaron este acto inmoral y las amenazas que se levantan desde los EE. UU. Por ejemplo, el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó en su cuenta de X que «se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba«.

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La sociedad civil cubana también se pronunció de inmediato contra las falacias fabricadas en territorio estadounidense.

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Ante este lamentable hecho de descrédito que protagoniza Washington contra la Revolución Cubana, sus líderes y pueblo en general, desde diversas latitudes del mundo la solidaridad se multiplica.

Condenan en México acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

La Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí condenó y calificó de infame la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro Ruz.

Esta organización “condena de manera enérgica y denuncia la patraña del gobierno de los Estados Unidos al pretender acusar a nuestro General del Ejército Raúl Castro Ruz de un hecho ocurrido hace 30 años y que carece de todo fundamento jurídico”, expresó en un pronunciamiento.

Los cubanos residentes en México subrayaron que la trayectoria histórica de Raúl Castro no será empañada por calumnias y falacias fabricadas por el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y secuaces del sur de la Florida.

“Nuestro pueblo, que ha resistido por más de seis décadas una guerra económica y ahora multidimensional, quiere la paz, pero no renuncia a su derecho inalienable y genuino de defender la Patria, la Revolución y el camino socialista que ha decido trazar”, apuntó.

Comunistas argentinos expresan total apoyo a Raúl Castro

El Partido Comunista de Argentina (PCA) repudió la denuncia presentada en una corte del sur de la Florida contra el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro, manipulando la verdad sobre el derribo de dos avionetas norteamericanas.

En un comunicado de su Secretariado Nacional, el PCA subraya que “esta amenaza se suma a las constantes agresiones que el imperialismo estadounidense viene sosteniendo contra la República de Cuba desde hace décadas”.

Esa hostilidad “se ha visto incrementada en los últimos meses con el recrudecimiento del bloqueo y las medidas unilaterales punitivas tomadas por la Administración Trump”.

“Condenamos el accionar de los EEUU y reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo cubano, el gobierno de Cuba y el Partido Comunista de Cuba”, asevera el comunicado del PCA.

Colombianos solidarios repudiaron amenaza contra líder cubano

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) rechazó “de forma contundente” la acusación penal formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En un comunicado, la asociación remarcó que tal acto carece de base jurídica y constituye una acción política diseñada para justificar una eventual agresión militar contra el país antillano.

“Ante las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos, expresamos nuevamente nuestra solidaridad con el heroico pueblo cubano y en especial con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, admiramos su lealtad y humanismo y le agradecemos profundamente todo su esfuerzo por alcanzar la paz de nuestro país y su defensa de Nuestra América como zona de paz”, ratificó el comunicado.

Añadió que, en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, reafirman su lealtad con Raúl y con el gobierno cubano y refrendan su compromiso con la Revolución cubana.