A Cuba se respeta (Cobertura especial)

El pueblo de la capital, en representación de toda Cuba, se congregará este viernes desde temprano en la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí, respondiendo al llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles

El pueblo de la capital, en representación de toda Cuba, se congregará este viernes desde temprano en la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí, respondiendo al llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles.

La cita devendrá rotundo rechazo a la infamia cometida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al pretender imputar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. En el marco de la Jornada por sus 95 años, ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones podrán doblegar la voluntad de un pueblo que ha hecho de la dignidad su escudo.

Como advirtió el Presidente Díaz-Canel en su cuenta oficial en X: «No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba».

«Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución», afirmó.

La nueva agresión, lejos de amedrentar, ha unido aún más a los cubanos y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antimperialista de una nación reconocida mundialmente por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio. «El General de Ejército es Cuba, y a Cuba se respeta», sentenció el mandatario.

Desde la Tribuna, el pueblo de La Habana, con su voz y su presencia, defenderá la soberanía amenazada y respaldará la Declaración del Gobierno Revolucionario. La cita será también una lección de historia: aquí no se transige con el imperio, aquí se construye y se defiende la Patria.

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Foto: Tomada de x.com

Aun no amanece del todo y ya miles de capitalinos se concentran en la Tribuna Antimperialista, como ejemplo de reafirmación patriótica y de denuncia frente a las arremetidas imperiales, que buscan menoscabar nuestra soberanía, el prestigio y la moral de nuestros líderes, al tiempo que de forma cínica intentan presentarse como los salvadores de Cuba.