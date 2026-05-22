Ganó el reparto Pilar torneo de barrios de fútbol en Caibarién

El equipo de reparto Pilar , derrotó cuatro goles por tres a su similar del Paseo Martí, para coronarse en el torneo Interbarrios de fútbol en Caibarién, que se jugó en el terreno de este deporte con sede en el propio reparto Pilar.

Según la información de Carmen González Washington,anotaron por el reparto Pilar dairán Darian García, Jorge Carlos Castro, Yosviel Miño y Heiner Mahoma.

Por su parte, por los ocupantes del segundo lugar,Mercedes Justi, Alejandro Frik y Nelson el portero este último desde el manchón de penal.

Por la discusión del tercer lugar los de la Güira vencieron por golada de tres por cero a reparto Puerto Arturo.

El próximo mes de junio se efectuará otro torneo barrios de fútbol en la Villa Blanca dedicado al centenario de natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

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