Clasificación al rojo vivo en la Segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal
La emoción del béisbol se vive intensamente en Caibarién con el cierre de la fase clasificatoria de la Segunda Copa Enrique Oduardo Carvajal. A solo días de definirse los últimos boletos a la siguiente ronda, la tabla de posiciones arde y los equipos se juegan el todo por el todo este fin de semana.
Los Super Frikis ya aseguraron su pase con un impresionante récord de 14 victorias y 4 derrotas, consolidando su liderazgo tras vencer a Viñas en la última jornada. Junto a ellos, los Tigres también sellaron su clasificación matemática con marca de 10-5, a pesar de su reciente tropiezo ante las Panteras.
Con dos cupos aún en disputa, la lucha se centra entre Titanes, Tiburones y Panteras. Las Panteras dieron un golpe de autoridad al vencer a los Tigres, mientras que Titanes y Tiburones mantienen vivas sus esperanzas.
El calendario del fin de semana promete emociones fuertes. En el Estadio Heriberto Duquesne de Remedios, los Titanes se medirán a los Tigres en un doble juego que podría ser decisivo: necesitan ganar ambos encuentros para forzar un empate y apelar a los criterios de desempate establecidos.
Simultáneamente, en el terreno Humberto Jordán Gallo de Caibarién, Tiburones y Titanes protagonizarán otro duelo clave, con el boleto en juego.
Imagen: Archivo CMHS.