IV Liga Élite del Beisbol Cubano: solo resta la voz de ¡a jugar!

JIT les ofrece las nóminas oficializadas por los seis equipos

CON VARIOS detalles de última hora, esos que por diversas razones aparecen en cualquier circuito mundial, cerró este martes el congresillo técnico de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano, que se iniciará el próximo sábado.

Se actualizó el reglamento y se solicitó el apoyo a todos los factores enrolados en el desarrollo de una campaña, aprobada por el Inder a pesar de la actual situación económica de la Isla.A

demás, se brindaron necesarios consejos e indicaciones para un mejor desenvolvimiento del certamen y una mayor satisfacción posible de quienes asistan al graderío.

En el congresillo también se confirmaron los siete refuerzos oficiales de cada uno de los seis equipos y sus nóminas actualizadas de 27 jugadores.

Ya publicada en JIT la lista oficial de refuerzos, ahora les tributamos los equipos completos:

COCODRILOS DE MATANZAS

Receptores: Andrys Pérez, George Antony Ponce y Yoandy Jiménez.

Jugadores de cuadro: Yulieski Remón, Juan Miguel Martínez, Yariel Duque, Aníbal Medina, Adrián Pérez, Rafael Álvarez y Luis Ángel Sánchez.

Jardineros: Eduardo Blanco, José Amaury Noroña, Brayan PeñaDariel Rojo y Hanyelo Videt.

Lanzadores: Sammy Benítez, Yanielkis Duardo, Jenier Álvarez, José Carlos Quesada, Shaiel Cruz, Yosney García, Roilan Averohff, Carlos Benavides, Luis Manuel Hernández, Armando Dueñas, Noelvis Entenza y Brian Reyes.

Director: Eduardo Cárdenas

LEONES DE INDUSTRIALES

Receptores: Pedro Roque, Yoangel La O y Daniel Fernández.

Jugadores de cuadro: Yasiel Santoya, Yasmani Tomás, Tailon Sánchez, Jonathan Bridón, Roberto Álvarez, Yaser Julio González y Carlos Nieto.

Jardineros: Ariel Hechevarría, Roque Tomás y Félix Rodríguez.

Lanzadores: Rafael Orlando Perdomo, Andy Vargas, Fher Cejas, Yunier Batista, Fernando Betanzo, Alberto Hechavarría, Alexei Ricardo, Jordan Williams, Carlos Manuel Cuesta, Giandy Gutiérrez, Misael Fonseca, Juan Xavier Peñalver, Julio Rodríguez y Erick Christian González.

Director: Guillermo Carmona

CAZADORES DE ARTEMISA

Receptores: Harold Vázquez, Brayan Mera y Anthony Sánchez.

Jugadores de cuadro: Dayan García Carlos Monier, Juan Manuel Pérez, José Antonio Jiménez, Osbel Pacheco, Dainel López y Harold Pedroso.

Jardineros: Raider Sánchez, Osmel Solano, Yansue Moré, Carlos Calderón y Armando Balaguer.

Lanzadores: Erly Casanova, Brander Guevara, Geonel Gutiérrez, José Ángel García, Israel Sánchez, Omar David Pérez, Raidel Alfonso, Andy Luis Pérez, Leonardo Ocle, Yankiel Pérez, Daniel García y Kevin Vega.

Director: Yuliesky González

HURACANES DE MAYABEQUE

Receptores: Lázaro Ponce, Yasiel Agete y Jorge Luis Silva.

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón, Lázaro Martínez, Jeison Martínez, Jhonatan Martínez, William González y Kevin Gamboa.

Jardineros: Dennis Laza, Frederich Cepeda, Alexander Pozo, Yoasan Guillén, Frank Alfonso y Maikol Barroso.

Lanzadores: Yadian Martínez, Albert Valladares, Luis Miguel Vázquez, Leodán Reyes, Yohannys Hernández, Frank Denis Blanco, Duvier Peña, Adrián Sosa, Alyanser Álvarez, Héctor Bermúdez, Jonatan Gasulla y Osniel Basulto.

Director: Osmel Cordero.

LEÑADORES DE LAS TUNAS

Receptores: Yosvani Alarcón, Fernando de la Paz y Oberto Coca.

Jugadores de cuadro: Yordanis Alarcón, Roberto Baldoquín, Henry Quintero, Liuber Gallo, Luis Antonio Pérez, Norge Torres y Jean Lucas Baldoquín.

Jardineros: Yudier Rondón, Yassel Izaguirre, Héctor Castillo, Osman Caruncho, Maikel Yordan Molina y Leonardo Joseph.

Lanzadores: Yosmel Garcés, Yankiel Mauri, Islay Sotolongo, Enyer Fernández, Rodolfo Sorís, Alberto Pablo Civil, Keniel Ferráz, Eliander Bravo, Rodolfo Díaz, Anier Pérez y Andier Reyes.

Director: Abeicy Pantoja

CACHORROS DE HOLGUÍN

Receptores: Carlos Barrabí, Cristian Arévalo, Jolber Naranjo y Leonardo Montero.

Jugadores de cuadro: Luis Vicente Mateo, Lázaro Cedeño, Michel Gorguet, Ernesto Torres, Leonardo Alarcón, Arley Beltrán, Andrys Agüero y Yulián Concepción.

Jardineros: Yasiel González, Edward Magaña, Luis Miguel Santiesteban y Leonel Moas.

Lanzadores: Wilson Paredes, Carlos A. Santiesteban, José Antonio Sánchez, José Miguel Rodríguez, Frank Navarro, Juan Danilo Pérez, Rubén Rodríguez, José Luis Braña, Jesús Quintán, Ramiro Rodríguez y Andriuw Valido.

Director: Lugdis Pineda