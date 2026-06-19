sábado, junio 20, 2026
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Lizandra a Santo Domingo 2026

Oneldys Santiago

La placeteña radicada en Caibarién, Lizandra Puentes Pérez, representará a Cuba en la XXV edición de los juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo República Dominicana, 2026, en pentatlón moderno.
Esta joven atleta inició desde muy niña en el deporte y por sus resultados ingresó en el equipo nacional, logrando su clasificación en Argentina en el pasado mes de noviembre.
Ella quiere obtener un resultado favorable en estos juegos para los cuales entrena arduamente.

Imagen: tomada de Internet.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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