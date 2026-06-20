Ya se conocen los cruces en la IV Liga Élite del Beisbol Cubano

LEONES de Industriales remontó y venció hoy 7×3 a Cazadores de Artemisa, resultado con el cual se confirmaron los dos cruces de semifinales en la IV Liga Élite del Beisbol Cubano, los cuales se iniciarán este domingo. Los felinos se afianzaron en la cima del certamen y tendrán de oponentes a Huracanes de Mayabeque, que terminó como cuarto en la tabla de posiciones. Los artemiseños marcaron sus tres carreras en el mismo primer episodio, por jonrón de Yerardo de la Caridad Reyes con dos corredores en circulación. Pero no volvieron a anotar en el resto del partido. A partir de ahí, el juego se convirtió en un monólogo de los alumnos del mentor Guillermo Carmona, que se adelantaron en la quinta entrada con el segundo cuadrangular del juego de Yaser Julio González, quien llegó a 13 en el torneo. Victoria de Alain Sánchez y noveno salvamento del líder Yunier Batista. Perdió Kevin Vega. Además, de visita en el Estadio Calixto García, los leñadores tuneros vencieron 12×6 a Cachorros de Holguín, apoyados en jonrón de Luis Antonio Pérez y par de remolcadas al aval de Fernando de la Paz y Osmán Caruncho. Éxito de Rodolfo Díaz y José Antonio Sánchez cargó con el revés. En el Estadio Nelson Fernández, Huracanes de Mayabeque pegó 20 jits y le propinó supernocaut de 22×6 a Cocodrilos de Matanzas, que finalizó en el frio sótano. Destaque ofensivo entre los vencedores para Frank Alfonso, que conectó dos jonrones, uno con bases llenas y otro con dos corredores en circulación. Las palmas también por los locales para Maikol Barroso, que disparó cuadrangular, doble y dos sencillos, válidos para remolcar seis carreras. Robert Suárez lanzó cinco entradas y se acreditó el triunfo. Cedió Maykel Pérez, a quien le hicieron siete carreras sin completar el segundo inning. Por los yumurinos, George Anthony Ponce conectó el primer jonrón de su carrera, este con las bases llenas. La fase regular finalizó con Industriales en la cima (24-16), seguido por Las Tunas (22-16), Holguín (21-19), Mayabeque (19-20), Artemisa (16-23) y Matanzas (15-23). Los pareos semifinalistas serán a base de Industriales-Mayabeque y Las Tunas-Holguín, siempre en terreno de los primeros.