Trump reitera una vez más sus intenciones de intervención con Cuba

Estas declaraciones surgen horas después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciara ante la Asamblea Nacional que Washington busca imponer una hoja de ruta mediante amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con una posible intervención militar en Cuba, ya que a su juicio es factible debido a la proximidad geográfica, aunque señaló diferencias con Venezuela al indicar que “la diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no”.

En declaraciones a Axios, el mandatario republicano sostuvo que “Cuba está a un paso” y aseguró que La Habana “quiere hablar desesperadamente”, delegando la política hacia la isla en el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estas declaraciones surgen horas después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciara ante la Asamblea Nacional que Washington busca imponer una hoja de ruta mediante amenazas. El mandatario criticó la “amenaza de agresión militar” y el asfixiante cerco económico que se ha endurecido desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

“Si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, ¡déjennos vivir! Dejen a Cuba comerciar; dejen a Cuba comprar sus medicinas; dejen a Cuba importar su combustible”, exigió el presidente cubano.

Este diálogo del presidente norteamericano ha sido secundado por otros miembros de su administración como JD Vance, quien pidió a la isla tomar «decisiones inteligentes» y repitió las críticas constantes de «sistema que no ha funcionado» y compara la economía cubana como peor que la iraní. El contexto de tensión se agrava tras la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero, que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta amenaza que representa Cuba para la seguridad estadounidense.

Mientras Trump menciona una “línea flexible” respecto a los tiempos para resolver la situación cubana tras el acuerdo con Irán, Díaz-Canel reiteró que no se puede hablar de libertad mientras se empuja a un pueblo a la desesperación por falta de recursos vitales. La isla mantiene su rechazo a cualquier imposición externa y defiende las recientes transformaciones económicas aprobadas legislativamente como vía para superar el bloqueo vigente desde hace más de seis décadas.