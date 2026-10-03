Cuatro caibarienenses en la Serie Nacional de Béisbol por Villa Clara

Arranca la Serie Nacional de Béisbol en su versión 65, su nueva estructura organizativa, menos juegos y dividido en zonas, que responde a la actual situación económica que presenta el país, pero sin renunciar al deporte nacional.

Villa Clara estará en la zona occidental en el grupo de Matanzas Mayabeque y Cienfuegos.

Como la pasada versión, Caibarién tendrá cuatro peloteros, ellos son los jugadores de cuadro: Enmanuel

Sañudo Rodríguez, Cristian Cuéllar Calvera, el jardinero Víctor Bosch y el lanzador Jorge Luis Brañas, este último que regresa a la provincia después de haber incursionado con el equipo de Sancti Spíritus.

En esta oportunidad no estará Joan Montenegro Delgado, receptor integrante del equipo Cuba al campeonato mundial del pasado año, que sufrió de hepatitis y la deuda de entrenamiento lo alejó de la nómina oficial de la novena villaclareña, aunque el director de los Leopardos, Ramón Moré, lo tiene en la reserva.

Habrá que seguir la actuación de los cangrejeros ya con más años de experiencia dentro de las series nacionales.

El objetivo de la tropa que dirige Ramón Moré será clasificarse a la etapa de los playoffs y buscar avanzar.

Los caibarienenses se están preparando además, para recibir en el estadio Humberto Jordán Gallo, del reparto Pilar en la Villa Blanca, un juego del campeonato nacional de pelota 2026- 2027.

Imagen: tomada de Internet.