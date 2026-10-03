Cuba, puerta abierta al mundo en materia de inversión extranjera

En conferencia de prensa la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas, expresó que todas estas políticas públicas demuestran que la Isla es una puerta abierta al mundo en esa materia, con una amplia gama de negocios

Con el objetivo de transformar y dinamizar la inversión extranjera ya están aprobadas nuevas normas legales del comercio exterior de Cuba, publicadas hoy en la gaceta oficial de la república.

Las normativas van aparejadas a la respuesta e implementación de las nuevas Transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el parlamento cubano.

En conferencia de prensa la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas, expresó que todas estas políticas públicas demuestran que la Isla es una puerta abierta al mundo en esa materia, con una amplia gama de negocios.

Recalcó que en las nuevas transformaciones relacionadas con este sector se estableció la facultad a todas las personas jurídicas que puedan participar en el comercio exterior lo hagan directamente, y en ello también se han tenido en cuenta a los cubanos residentes en el exterior.

Para las operaciones de Comercio Exterior las empresas deben tener la nomenclatura aprobada, para ello se mantiene habilitada la ventanilla única de manera online y los interesados pueden acceder desde cualquier país, o desde las provincias si están en el territorio nacional.

Otra de las normas recientemente aprobadas, dijo Rivas, es el Decreto Ley 128/2026 modificativo de la Ley 114, que elimina la obligatoriedad de contratar trabajadores mediante entidades empleadoras y deja esta alternativa a elección del inversionista.

La viceministra destacó que se está avanzando en la implementación de las transformaciones económicas y sociales del país en función del objetivo primero: contribuir a la economía en beneficio de la población.

El Ministerio de Comercio Exterior de Cuba fue uno de los primeros en anunciar las nuevas medidas relacionadas con dinamizar el sector, en noviembre del 2025, las cuales se van ejecutando de manera eficiente y sostenida.