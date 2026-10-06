Blindan en Villa Clara frente común contra las drogas

Santa Clara, 5 oct (ACN) La consolidación de un sistema preventivo que sitúa al núcleo familiar y a las organizaciones comunitarias en el centro de la batalla, articulado con rigurosas acciones operativas en las fronteras y accesos viales, distingue la implementación en Villa Clara del plan gubernamental Contra las Drogas se Gana, bajo el principio inquebrantable de tolerancia cero ante cualquier manifestación vinculada a los estupefacientes.

En declaraciones exclusivas concedidas a la Agencia Cubana de Noticias, el teniente coronel Avdel Gómez Esquirol , jefe de la Unidad Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint) en el territorio, destacó que la provincia muestra una incidencia delictiva de menor complejidad cuantitativa respecto a la capital y otras regiones del país; sin embargo, las fuerzas del orden mantienen una vigilancia ininterrumpida frente al trasiego ilícito interprovincial procedente de La Habana y del oriente insular.

El oficial precisó que las investigaciones operativas permitieron desarticular cuatro cadenas de distribución en la etapa, con saldo de 2,11 kilogramos de marihuana incautados y 70 papelillos impregnados con cannabinoides sintéticos, sustancia experimental conocida en el argot popular como «químico».

Asimismo, detalló que el trabajo conjunto con el Cuerpo de Guardabosques en el macizo montañoso de Manicaragua posibilitó neutralizar un área clandestina de cultivo, decomisando 56 plantas desarrolladas y 17 plántulas, además de la detención de dos ciudadanos con antecedentes policiales.

En el orden profiláctico e intersectorial, el directivo enfatizó el valor insustituible de la familia como la primera línea de contención y amparo frente a las adicciones.

Al respecto, argumentó que la mayoría de los casos detectados corresponden a jóvenes de entre 19 y 25 años desvinculados del estudio y el trabajo, cuyos allegados desconocían las conductas de riesgo, lo que demuestra la urgencia de fortalecer la comunicación en el hogar, el acompañamiento afectivo y la identificación temprana de alteraciones en el comportamiento de los adolescentes.

La estrategia preventiva acumuló más de 112 intervenciones integrales en coordinación con la Fiscalía, Salud Pública y el Ministerio de Educación, destacando 32 visitas especializadas a centros escolares, decenas de conversatorios educativos y 16 barrio-debates con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

El jefe de la Unidad Antidrogas subrayó con satisfacción que los diagnósticos confirman la ausencia de estudiantes vinculados a redes de distribución o consumo habitual, reflejo del impacto positivo del trabajo desarrollado en los claustros docentes.

Paralelamente, el mando policial llamó la atención sobre la trascendencia de la denuncia oportuna y la combatividad popular en cada cuadra.

Las fuerzas del orden sostienen inspecciones sistemáticas en terminales de pasajeros, carreteras y tramos de la Autopista Nacional con empleo de la técnica canina certificada, mientras las Tropas Guardafronteras custodian los litorales y la cayería norte junto a los destacamentos Mirando al Mar y los pescadores locales.

Finalmente, el oficial aseveró que en la sociedad cubana no existe tregua ni resquicio para la impunidad, respaldado por un marco jurídico severo que sanciona con fuerza el tráfico de drogas y el desvío ilícito de psicofármacos.

La articulación armónica entre el barrio alerta, la familia responsable y la firmeza institucional garantiza que la salud y la tranquilidad de las nuevas generaciones continúen siendo el baluarte más sagrado en el centro de la nación.