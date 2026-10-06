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Abordará Criterio Compartido atención a personas y sectores de mayor vulnerabilidad

Jose Antonio Zuloaga Martínez

El espacio radial Criterio Compartido, de Radio Rebelde, con la presencia del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordará los esfuerzos que desarrolla el país dirigidos a la atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad.

La segunda emisión del espacio radial «Criterio Compartido», saldrá al aire este miércoles, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.

La propuesta estará dedicada a reflexionar sobre los esfuerzos que desarrolla el país dirigidos a la atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad, en medio del recrudecimiento de las medidas de bloqueo del actual gobierno de Estados Unidos y el cerco energético a que es sometida la nación.

«Criterio Compartido», un programa de participación ciudadana, será trasmitido en Cadena Nacional de Radio.

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Periodista, director de programas en CMHS Radio Caibarién.

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