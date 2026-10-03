A punto de escucharse la voz de play-ball en 65 Serie Nacional de Beisbol

Los directivos de la Federación Cubana realizaron un recorrido por los estadios del país

La Habana.- Apenas restan dos días para el inicio de la 65 Serie Nacional de Beisbol, crecen las expectativas y los directivos de la temporada explicaron hoy que no existen obstáculos para que se escuche la voz de play-ball en ocho estadios del país.

En conferencia de prensa celebrada en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS), informó que en el congresillo técnico efectuado esta mañana se aprobaron las nóminas de los 16 equipos, el calendario y el reglamento de competencia.

«Realizamos un recorrido por todas las provincias, a excepción de Isla de la Juventud, hubo intercambio con las autoridades de cada territorio, se revisaron los terrenos de juego y pusimos especial énfasis en los elementos logísticos», expresó Pérez Pardo.

Además, aseveró que la serie nacional es de todos, en la cual cada provincia es responsable del torneo al recibir las subseries.

Carlos Martín, responsable de la 65 Serie, confirmó el nuevo formato zonal, con una división occidental y otra oriental, cuatro grupos con similar cantidad de equipos y 44 partidos para cada conjunto en la etapa clasificatoria.

Ya se conoce que la zona Occidental estará integrada por Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud e Industriales en el grupo A, en tanto Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara competirán en el B.

Por el oriente, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas conformarán el C, y Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo se desempeñarán en el D.

Martín se refirió, además, a los cambios que tuvo el reglamento en el congresillo técnico: los lanzadores tendrán 20 segundos entre cada envío aunque existan corredores en circulación, y los relevistas están obligados a lanzarle, al menos, a tres bateadores.

«Estaremos jugando menos, pero salvaremos el espectáculo en tiempos tan difíciles. Muchas ligas internacionales están divididas por zonas y eso obedece al interés por conservar la salud de los atletas. Ahora mejoraremos el descanso y evitaremos tanto traslado, en una época atípica por la escasez de combustible en todo el país», explicó Pérez Pardo.

En este intercambio de viernes se confirmó que los equipos de Industriales y Villa Clara ya cuentan con patrocinadores, algo que se espera pueda suceder con otros conjuntos.