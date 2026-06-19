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Verano Deportivo Recreativo Caibarién 2026

Oneldys Santiago

Este verano Caibarién marcará los meses estivales con deporte y la recreación.
Se realizarán los tradicionales eventos de béisbol y fútbol que regresan para reunir a la comunidad y barrios de la Villa Blanca.
Por primera ocasión, se celebra el Festival Deportivo Escolar, con campeonatos de deportes priorizados y actividades recreativas, como alternativa ante la imposibilidad de realizar los juegos escolares nacionales. Una oportunidad única para que nuestros atletas compitan a nivel municipal.
Además, estarán los puntos fijos de recreación que tendrán protagonismo, especialmente en la playa, donde se organizarán juegos, dinámicas y espacios para toda la familia.

Imagen: tomada de Internet.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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