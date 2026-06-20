Finaliza con éxito semana inicial de segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomielítica

Con éxito finalizó en Caibarién la semana inicial de la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomielítica oral.

En ambas áreas de Salud superaron el noventa y ocho por ciento del universo previsto a inmunizar donde aparecen todos los niños del municipio desde un mes de nacidos hasta dos años, once meses y veintinueve días quienes recibieron la primera dosis en la etapa anterior.

Aun con los resultados alcanzados, la próxima semana se mantendrán dispuestas las emfermeras en los vacunatorios para la recuperación de los pequeños que por cualquier motivo no recibieron esta segunda dosis.

Cumplido entonces ese período, habrá finalizado la campaña de vacunación antipoliomielítica oral bivalente en su edición sesenta y cinco correspondiente al presente año que, al decir de la doctora Isabel Doriley González Robles, jefa del Programa de vacunación en el sistema de Salud de Caibarién, ha transcurrido sin contratiempos y alcanzado el éxito esperado por sus ejecutores.

Imagen: de la autora.