Elier Miranda Mesa entre los punteros del torneo internacional de ajedrez en Aguascalientes, México

El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa se encuentra entre los líderes del torneo internacional de ajedrez Aguascalientes en México en su 3ra edición.

Después, de conseguir dos victorias en sus primeras salidas al tablero escaqueado, El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa, cedió en la tercera ronda ante el gran maestro macedonio Nikola Mitkov y después derrotó al local Pablo Fernández , Maestro Nacional.

Elier está en un grupo con tres puntos de cuatro posibles al acecho de los líderes que tienen tres y media unidades.

Los mejores ubicados por Cuba son los Grandes Maestros, Luis Ernesto Quesada y Omar Almeida Quintana ambos con tres y medio puntos.

En el caso de Quesada, está en el segundo lugar por detrás del victimario del trebejista de la Villa Blanca.

En la quinta fecha del certamen el caibarienense, Miranda Mesa, enfrentaba con piezas negras al maestro internacional cubano Osmel García. Por su parte el Gran Maestro, Luis Ernesto Quesada cruzaba piezas negras con el maestro fide mexicano, Carlos Sandoval,al tiempo que Omar Almeida Quintana conducía piezas blancas con el macedonio Nikola Mitkov.

En la tercera edición del torneo internacional de ajedrez en Aguascalientes,México, juegan un total de 68 ajedrecistas por el sistema suizo de competencia, a nueve rondas.

El objetivo del mejor deportista de Villa Clara en el 2024, Elier Miranda Mesa, es alcanzar la mayor cantidad de puntos para su coeficiente de 2484 y buscar retornar a los 2500 puntos.

Imagen: Archivo CMHS.