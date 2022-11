Qatar 2k22, una app cubana para seguir el mundial

Que el fútbol mueve multitudes no es noticia, y que por estos días todo huele a mundial, tampoco. Así sucede cada cuatro años, y mucho más ahora, con la universalización de la información, cuando podemos estar al tanto de cada detalle sin dificultad. Primero teníamos televisión y radio para ver/escuchar los partidos, y programas especializados, hoy contamos, además, con el acompañamiento de Internet.

A diferencia de cuando todo comenzó, en 1932, en la actualidad desde la web no solo podemos seguir la Copa Mundial de Fútbol vía streaming, en tiempo real, también allí encontramos facilidades que hacen de la afición un pasatiempo único, ajustado a nuestros intereses.

De entre las iniciativas más populares destacan las aplicaciones (app) para móviles. Su importancia radica en que pueden ser personalizadas, son interactivas, presentan diseños bonitos, prestaciones útiles, y, sobre todo, se encuentran en todo momento al alcance de la mano desde nuestros teléfonos celulares inteligentes, ese aparato que no dejamos fuera de la vista por demasiado tiempo.

Son cuantiosas las app sobre este mundial, sin embargo, en Cuba se destaca Qatar 2k22, desarrollada completamente por profesionales cubanos, agrupados bajo el nombre de MovoTech. Qatar 2k22 está disponible desde el mes de mayo de este año en la red nacional Apklis, el sitio donde, desde hace cuatro años, se pueden descargar aplicaciones para dispositivos móviles. También se puede encontrar en Internet, desde Play Store.



Qatar 2k22 fue diseñada para dispositivos con sistema operativo Android, fundamentalmente en idioma Español, aunque también puede encontrarse en inglés y portugués. En esta app se muestran resultados en tiempo real, y tiene un apartado de quiniela, que es como un juego de pronóstico donde gana quien más puntos consiga. Además, ofrece calendario, curiosidades de los mundiales anteriores, y estadísticas.

A pesar de que existen aplicaciones oficiales de gran prestigio creadas por empresas como la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, hasta este momento Qatar 2k22 fue descargada más de 13 mil veces en territorio nacional, mientras en el extranjero ya supera las mil descargas.

Una particularidad de la aplicación concebida por MovoTech es que posee un apartado gratuito y por tanto puede ser usada off y on line. Además, respeta la seguridad, pues los desarrolladores aseguran que no se recogen ni comparten los datos de usuario con terceros.

El grupo de desarrollo MovoTech tiene experiencia en aplicaciones de este tipo. Desde el año 2018 ha realizado tres de deporte (Rusia 2018, Euro-América 2021, y Qatar 2k22). Además, cuentan con otras tres de carácter educativo para practicantes de la religión Yoruba (Ifa Oma, Ifa Aye y Ashe Ire). Todas con mucha aceptación tanto en Cuba como en el extranjero.