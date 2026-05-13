Enfermeras, amor, salud

Celebrando el Día Internacional de la Enfermería este 12 de mayo

Acto municipal por el día internacional de la #Enfermería en #Caibarién. Agradecimiento a su noble labor por la #Salud.

El Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna. Las enfermeras y los enfermeros desempeñan un papel crucial en los sistemas de salud, pero a menudo carecen de reconocimiento e inversión adecuada en educación, empleo y liderazgo. Las actividades del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros tienen como objetivo promover el diálogo y la acción en materia de igualdad de género, liderazgo e innovación en la educación y la práctica de enfermería.

Texto e imágenes: tomados del muro de Facebook de la autora.