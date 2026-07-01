miércoles, julio 1, 2026
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Desde pequeños en el cuidado del medio ambiente

Belkis Jiménez

Se hace necesario desde edades tempranas preparar a los pequeños en el cuidado y conservación de la flora y la fauna .
La actividad se desarrollo en el círculo infantil El camarón encantado del municipio de Caibarién y fue ejecutada por la organización de las mujeres, con su figura protagónica Liliana Alfaro Alarcón, secretaria general en la Villa Blanca.
Es de destacar que la idea central de la misma, fue llevada a vías de hecho a través de juegos tradicionales a la altura de los pequeños quienes se interesaron y disfrutaron mucho.

Imagen; de la autora.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

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Maria Elena Villegas

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