Brigada Henry Reeve refuerza atención en Venezuela

Integrantes de la Brigada Henry Reeve llegaron este lunes en la noche a Venezuela para apoyar la atención a los damnificados por los sismos ocurridos el 24 de junio, informó el Noticiero del Mediodía de la televisión cubana

El grupo fue recibido en el aeropuerto internacional de Valencia por Jorge Mayo Fernández, embajador de Cuba en el país, Víctor Gaute López, jefe del grupo nacional de trabajo, y Yislevi Martínez Carmona, director de la brigada médica cubana en Venezuela.

Los profesionales se incorporarán de inmediato a la primera línea de asistencia, con énfasis en la atención médica y en labores forenses para la identificación de víctimas, según declaraciones ofrecidas.

Especialistas en cirugía, neurocirugía, ortopedia y traumatología forman parte del contingente, cuya experiencia resulta esencial para enfrentar las necesidades más urgentes de la población afectada.

La brigada cubana ratificó su disposición de contribuir en la crisis humanitaria, mediante acciones médico-legales y asistenciales que permitan restituir identidades y brindar apoyo a familiares de los fallecidos.

Con esta incorporación, Cuba amplía su capacidad de respuesta en las zonas impactadas por el terremoto, reforzando la atención sanitaria y confirmando su acompañamiento solidario al pueblo venezolano.