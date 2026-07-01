Súper Frikis toman ventaja en la final de la Copa Raúl Gutiérrez Noa In Memoriam

El conjunto Súper Frikis de Remedios se impuso en el primer duelo de la gran final de la I Copa de Béisbol Raúl Gutiérrez Noa In Memoriam, al derrotar a los Tiburones de Caibarién con marcador de 4 carreras por 2. El encuentro se disputó en el estadio Humberto Jordán Gallo de la Villa Blanca, sede principal del certamen, y en el Heriberto Duquesa de Remedios.

Según el director del torneo, José Luis Montiel, los Frikis marcaron la diferencia desde el inicio y supieron mantener la ventaja. Por los Tiburones cargó con la derrota el refuerzo José Carlos Quezada, mientras que la victoria correspondió a Asley González. En la ofensiva de los caibarienenses destacó Giovanni Márquez, quien conectó de 4-3.

El segundo partido de esta final se celebrará el próximo domingo en el estadio Heriberto Duquesa de Remedios. De conseguir un nuevo triunfo, los Súper Frikis se coronarían campeones de esta primera edición de la copa. En caso contrario, se disputará un tercer y decisivo encuentro el domingo 12 de julio.

Cabe recordar que los Tiburones de Caibarién son los actuales monarcas del último evento de este tipo, la Copa Enrique Eduardo Carvajal, por lo que buscarán defender el título y forzar el desenlace en un tercer choque.

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