El pensamiento ambientalista de Fidel Castro Ruz y Caibarién, es el título del artículo que aparece publicado en el número 44 del Boletín Eco de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Villa Clara.

En esta edición los historiadores del centro de Cuba continuan rindiendo homenaje a Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

En artículo: El pensamiento ambientalista de Fidel Castro Ruz y Caibarién, es el resultado de la investigación que desarrollan los históriadores Caibariénense sobre el legado del líder de la Revolución cubana en sus visitas al territorio,

En la publicación se hace referencia a la vision de futuro y la persepcion de riesgo que tuvo el Comandante en Jefe cuando a pocos horas del paso del huracán Kake visito a la Villa Blanca y sugirió no contruir las nuevas viviendas en el borde costero por los riesgos de los huracanes

La investigación también recoge el legado ambientalistas del líder de la Revolución cubana en la construcción del Pedraplen Caibarién Cayo Santa María.

Los miembros de la Unión de Históriadores de Cuba en Villa Clara durante el 2026 año que marca el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz estudian, debaten y divulgan sobre el inmenso legado con especial atención en sus huella en Villa Clara.

En el más reciente número del Boletín Eco de la filial de la Unión de Históriadores de Cuba en Villa Clara también aparecen publicado otros trabajos que demuestran el quehacer de los miembros de esta organización en la Caibarién.

Imagen: tomada de número 44 del Boletín Eco de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Villa Clara.