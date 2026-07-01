Exámenes finales en Ciencias Médicas

Se preparan en la sede de Ciencias Médicas para exámenes finales del curso

En la filial de Ciencias médicas de Caibarién dan los toques finales al proceso docente para la próxima semana comenzar los exámenes finales del presente curso.

De modo diferente por la contingencia energética se preparan aquí estudiantes caibarienenses que pertenecen a otros centros, por lo cual han debido ampliar las labores educativas, así dijo a la prensa la doctora Tania Santiago Tejo, jefa del Departamento docente de Salud en esta localidad.

En la carrera Medicina finalizan las acciones teóricas y prácticas todos los alumnos de primero a sexto año. Un claustro completo los prepara, reciben conferencias, clases, seminarios y en breve harán la prueba final en el municipio.

En el caso de enfermería igual están en la filial todos de primero a cuarto años, junto a sus profesores cierran ahora las tareas docentes y terminan en igual fecha. Agregó la doctora que la carrera Estomatología cuenta con estudiantes de primero, segundo y cuarto años. En conferencias en la sede y en prácticas en la clínica Alberto Pis para culminar el próximo mes.

El 18 de julio debe concluir el proceso de exámenes finales del presente curso escolar de ciencias médicas con la particularidad de asumir a todos los estudiantes aún cuando pertenecen a otras sedes y a la universidad central de ciencias médicas.

Imagen: Archivo CMHS.