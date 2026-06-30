ANIVERSARIO: Palabras para el futuro

Se cumplen 65 años de un discurso fundacional: las Palabras a los Intelectuales, de Fidel Castro

A 65 años de ser pronunciadas, las Palabras a los Intelectuales, de Fidel Castro, mantienen meridiana vigencia. No solo por el lugar que ocupan dentro de la historia cultural cubana, sino porque continúan convocando a pensar la creación artística desde la responsabilidad, el diálogo y la permanente construcción de la nación.

Pocas intervenciones políticas han generado, durante tanto tiempo, debates, interpretaciones y lecturas tan diversas, prueba de que se trata de un documento vivo.

Aquel encuentro de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí estuvo marcado por las inquietudes de escritores y artistas que buscaban comprender el rumbo de la política cultural de la naciente Revolución.

Lejos de cerrar la discusión, Fidel abrió un espacio para el intercambio franco, consciente de que la cultura no podía edificarse sin la participación activa de sus creadores. Ese espíritu dialogante constituye una de las mayores enseñanzas de aquellas jornadas.

Con frecuencia se reduce el alcance de las Palabras a la conocida frase «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada». Sin embargo, el discurso es mucho más amplio y complejo. Defiende el papel social de la cultura, reconoce la diversidad de formas expresivas y plantea el desafío permanente de conciliar libertad creativa, compromiso ético y vocación de servicio al pueblo.

Seis décadas y media después, cuando los escenarios culturales se transforman bajo el impacto de las tecnologías digitales, las redes sociales y las nuevas dinámicas de producción y consumo simbólico, aquel texto sigue invitando a reflexionar. Más que ofrecer respuestas cerradas, propone una manera de entender la relación entre artistas, instituciones y sociedad desde el intercambio, la responsabilidad y el pensamiento crítico.

Conmemorar este aniversario significa, precisamente, volver a leer esas palabras sin consignas ni simplificaciones. Significa reconocer que la cultura cubana continúa encontrando en el diálogo uno de sus pilares esenciales y que los grandes desafíos del presente exigen el mismo ejercicio de inteligencia, sensibilidad y compromiso que animó aquellas jornadas de 1961.

Allí radica, quizás, la verdadera vigencia de un discurso llamado a seguir acompañando el devenir cultural de la nación.