La selección cubana de baloncesto lista para eliminatoria mundialista

LA FEDERACIÓN Cubana de Baloncesto dio a conocer este lunes la nómina oficial de jugadores que representarán a la Isla en la tercera ventana de los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo Fiba 2027, que se disputará en Qatar. El equipo, dirigido por Onel Planas, enfrentará dos compromisos de alta exigencia en el Grupo D: el jueves 2 de julio ante Panamá en la Arena Roberto Durán, de la Ciudad de Panamá, y el domingo 5 de julio contra Uruguay en el Antel Arena, de Montevideo. En la nómina resaltan los pívots Pedro Bombino, del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (Primera FEB, España); Anthony Rodríguez, del Casademont Zaragoza U22 (España); el base Marco Chacón, que juega en el club Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia (Argentina); Reynaldo García, del Saga Ballooners, un equipo de la B. League-2, segunda división del baloncesto profesional japonés; y el también organizador Sigfredo Casero, del CB Morón (LEB Plata, España). Completan la nómina el poste Abram Isaac; los alas Ibrahim Hechavarría, Joan Gutiérrez, Yoscar Dinza, Kevin Zúñiga; y el defensa Aldo Castell. El experimentado Marlon Díaz también aparece en la lista, aunque todavía afronta una situación que impide viajar con el resto del equipo, según informó a JIT la presidenta de la federación de ese deporte en Cuba, Dalia Henry. El plantel cubano promedia 23 años de edad, una apuesta clara por el talento joven ante las sensibles bajas de figuras como Jasiel Rivero, Howard Saint-Ross y Yoel Cubillas, entre otros consagrados. UNA SITUACIÓN COMPLEJA EN EL GRUPO D Cuba llega a esta ventana en el último lugar del Grupo, con un récord negativo de cuatro derrotas sin victorias. Matemáticamente aún tiene posibilidades de avanzar a la Segunda Ronda, pero la tarea es titánica. El formato de la eliminatoria clasifica a los tres primeros de cada apartado a la siguiente fase. Actualmente, Panamá ocupa la tercera plaza con 5 puntos y un juego de ventaja sobre los cubanos. Para que Cuba pueda superar a los panameños, necesitaría ganar sus dos partidos, o ganar a los canaleros y esperar que otros resultados la favorezcan. El primer paso, y el más crucial, será vencer a los de Panamá en su propia casa el próximo jueves. Una derrota dejaría a la Isla prácticamente sin opciones de seguir en la carrera mundialista. El equipo de Onel Planas tendrá que mostrar su mejor versión para mantener vivo el sueño de llegar a Qatar 2027.