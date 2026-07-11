Se rompió el hechizo, Leyanis Pérez saltó más de 15 metros

La campeona del mundo en salto triple ganó en la Diamond League 2026 en Mónaco con un salto de 15.06 metros, el mejor de su vida

Fue una buena competencia la de la vueltabajera Leyanis Pérez, pues además de las dos mediciones por arriba de 14,90, se despidió con un 14,71. Doha la vuelve a mostrar no solo en la élite, sino también competitiva y coqueteando con los 15 metros, los cuales llegarán para ella.

Así reflejamos en JIT la actuación de la triplista campeona mundial en la parada catarí de la Liga de Diamante, el pasado 19 de junio.

Veintiun días después, hoy 10 de julio la esbelta morena puso a volar a Cuba, expresando cada una de aquellas cualidades que dejó ver en Doha, y en todas sus presentaciones.

Leyanis quebró, por primera vez los 15 metros, porque estaba claro que llegarían. Era una distancia conquistada ya, aunque no medida, por su feroz desplazamiento sobre la pistilla de carrera y la fuerza con que encara el último vuelo sobre la arena del tanque de salto.

Este viernes, en la parada de Mónaco, clavó sus pinchos en 15.06, para superar a la senegalesa Sally Sarr (14.99) y a la dominiquesa campeona olímpica Thea Lafond, quien quedó en 14.71. Detrás, en cuarto y quinto escaños, otras dos cubanas: Davisleydis Velasco, quien no representa a la federación de la Isla, y Liadagmis Povea.

La triple reina del orbe volvió a evidenciar su estirpe competitiva y alta combatividad, pues había tenido un discreto salto en su primer intento, seguido de cuatro salidas fallidas, y en el último asaltó los 15 metros, a fin de asegurar la victoria.

En la misma lid su compañera Roxana Gómez llegó sexta en 400 metros, y a la hora de redactar estas líneas, Jorge Hodelin estaba envuelto en una galáctica justa con los mejores del planeta en el salto de longitud.