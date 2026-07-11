Si no hay parada, no he montado

Hay quienes pretenden que una evidente causa no existe, pero con malas intenciones insisten en las consecuencias

En la década de finales de los 70 y sobre todo en los 80 del siglo pasado, los medios de transporte público estaban uno detrás del otro, aunque el criterio generalizado era que no alcanzaban y era común pugnar por abordarlos de cualquier manera.

Por todo el país, las paradas fueron aumentando según reclamos y quejas de quienes vivían en la zona, excepto cuando frente a la misma entrada de la casa colocaban una señal con una P y las rutas que se detenían en el lugar a dejar o llevar pasajeros.

Había choferes supuestamente complacientes que, ante alguna señal de un conocido o alguien con atractiva figura femenina, detenían el vehículo fuera del área de parada, aunque fuera en medio de una transitada vía o en cuatro esquinas.

Mientras bajábamos la escalinata de la Universidad de La Habana, el pícaro condiscípulo Mario Fleitas López advirtió que no me separara de él e imitara todo lo que hiciera sin demoras para poder llegar rápidamente a Playa.

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Resulta que había visto a una atractiva muchacha pidiendo botella, y coincidimos con ella y una guagua que detuvo la marcha, se abrieron las puertas delantera y trasera para facilitarle la subida a la fémina, y mi amigo me empujó hacia el interior del vehículo.

La joven entró por detrás, nosotros por delante y el chofer airado gritó: ¡AQUÍ NO HAY PARADA! a lo cual rápidamente Mario ripostó: “pues si aquí no hay parada, nosotros no hemos montado”, y acto seguido depositó disciplinadamente diez centavos que era el precio del pasaje.

Recuerdo aquellos días al observar cómo durante la 99ª sesión plenaria de la Asamblea General el Embajador de los Estados Unidos ante la ONU Mike Waltz adoptó poses como la de amo y señor del mundo para espetarle a sus súbditos:

“Estoy aquí para pedir al régimen cubano que cambien su forma de actuar, que vuelvan a encender la luz para el pueblo al que llevan privándolo de la luz desde hace tiempo. Respondan a ese lamento de su pueblo.”

Por supuesto que no ignora que la luz no se puede encender si los equipos de generación carecen de combustible, como tampoco deja de saber que tales maquinarias funcionan a pesar de que desde hace muchos años le niegan a Cuba adquirir piezas para ellas.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla llamó mentiroso a este personajillo que actúa como un ladrón de problemas, es decir, se los roba con el propósito de exigir a las víctimas solucionar situaciones creadas artificialmente desde el exterior.

Tampoco ignora que si no lograron poner al país en Opción Cero es porque desde hace muchos años atrás comenzó la extracción del crudo nacional tan denostado por su baja calidad, pero que es el nuestro que además aporta gas también para la generación eléctrica.

Estas líneas están muy alejadas de las intenciones de chotear al ilustre embajador de tan poderosa nación, sobre todo, al saber los peligros que entraña tal acción porque podría reaccionar con mayor violencia aún, pero con el debido respeto se le puede invitar a considerar que si no hay bloqueo energético, tampoco hay apagones.