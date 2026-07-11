Celebra Caibarién el acto de clausura del curso escolar 2025-2026 en la estatua de José Martí en el Paseo que lleva su nombre. En este destacan los logros académicos y el compromiso de estudiantes y docentes.

En la ceremonia se hizo entrega de los títulos de graduado de la Escuela Provincial Manuel Ascunce Domenech de Villa Clara a los estudiantes del municipio, asi como reconocimientos a las instituciones educativas sobresalientes.

Asistieron a la cita representantes del PCC, del Gobierno, de la UJC y Educación, junto a otros directivos, representantes de organizaciones locales y docentes.

Rafael Marín Reymond, director de educación municipal, dedicó unas palabras de cierre con los resultados alcanzados en este curso escolar y felicita y agradece a los estudiantes, docentes y familiares.

En el encuentro se homenajeó al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz en el año del Centenario de su natalicio y se convocó a la participación en el acto provincial por el día de la Rebeldía Nacional a celebrarse el 24 de julio en la Villa Blanca.

Cierra el curso escolar 2025-2026 en Caibarién.

Imagen: Archivo CMHS e imagen generada con AI.