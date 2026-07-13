Decretan en Cuba duelo oficial por muerte del padre emir de Qatar

El presidente de Cuba declaró duelo oficial por el fallecimiento del emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, desde las 06:00 (hora local) de hoy hasta las 12:00 de la noche del 14 de julio

Durante la vigencia del duelo oficial, la bandera de la Estrella Solitaria se iza a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

Según una nota divulgada en Televisión Nacional, el exemir demostró un afecto especial por Cuba y su pueblo. Cultivó una entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que cimentó el desarrollo de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre las dos naciones.

De igual manera, fue promotor de la fructífera colaboración bilateral en el ámbito de la salud, siendo el hospital cubano en Dukhan, inaugurado con su presencia el 10 de enero del 2012, un símbolo a la hermandad entre ambos Estados y pueblos.

Realizó varias visitas a Cuba y en la primera de ellas, en septiembre del año 2000, fue condecorado con la orden José Martí, máxima distinción que otorga el Estado cubano.

El presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó previamente sus condolencias al pueblo qatarí por la muerte de Hamad bin Khalifa Al Thani, a quien calificó como un destacado estadista e impulsor del desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar.

A través de su cuenta en la red social X también destacó sus contribuciones a los históricos lazos de amistad y solidaridad entre la nación del Medio Oriente y Cuba.

“Fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe, Fidel Castro”, suscribió Díaz-Canel.

El primer ministro de la isla caribeña, Manuel Marrero, también extendió las sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo qataríes, destacando los aportes del emir padre al desarrollo de las relaciones de amistad entre ambos países.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez también cursó las sentidas condolencias a la familia del exemir, así como al Gobierno y al pueblo de ese Estado; y resaltó su contribución al desarrollo de los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre ambas naciones.

La muerte del exemir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, a los 74 años, pone fin a la trayectoria de uno de los líderes que más influyeron en la transformación política, económica y diplomática del golfo Pérsico durante las últimas décadas.