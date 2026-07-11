Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos cubanos

Estas transformaciones forman parte de las 176 que se agrupan en 23 ejes estratégicos y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio de 2026

Para informar sobre las transformaciones que se implementarán en el modelo de gestión de los actores económicos cubanos, en el programa Mesa Redonda comparecieron Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial del Ministerio de Economía y Planificación; Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales; y Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.

Estas transformaciones tienen como objetivo dinamizar la economía y diversificar el tejido empresarial, y forman parte de un total de 176 que con un matiz económico y social se agrupan en 23 ejes estratégicos. Las mismas se relacionan con el programa de Gobierno económico y social, tanto del 2025 como del 2026, y fueron aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 18 de junio.

El recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos afecta hoy profundamente la capacidad de gestión y de reacción que tiene el sistema empresarial en su conjunto en Cuba. Sin embargo, el propósito de las transformaciones no es solo enfrentar las limitaciones, sino crear condiciones para el desarrollo.

En este sentido, se proyecta prestar atención a la eliminación de restricciones para crecer, la ampliación de actividades posibles, las nuevas formas empresariales, el acceso a espacios para invertir, la participación en mercados de insumos y los encadenamientos productivos, entre otros.

Ejes temáticos en los que participa el Ministerio de Economía y Planificación (MEP)

Eje 1: Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos.

Eje 2: Transformaciones en las relaciones de propiedad. Diferencias entre propiedad y gestión.

Eje 3: Transformaciones en el sistema de planificación de la economía.

Eje 16: Alcance de la dolarización parcial de la economía.

Ideas de Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial del MEP

Objetivo final: hacer crecer la economía, dinamizar la economía, hacer crecer el tejido empresarial, tener un tejido empresarial mucho más diverso que permita que donde quiera que se genere una demanda, pues haya una oferta, y que se articulen en cadenas de valor en la economía del país los actores estatales y los no estatales.

El objetivo primordial que se persigue con estas transformaciones: contar con un tejido empresarial denso, diverso y articulado, donde desde todos los actores de la economía se contribuya a generar la riqueza que necesita el país.

En las cifras los actores económicos no estatales multiplican muchas veces a los actores estatales. Sin embargo, aclaró que el peso en la economía de los actores estatales sigue siendo predominante.

Desde las facultades que se están otorgando y desde las flexibilizaciones que se están haciendo a los procesos y a los procedimientos, se está tratando o se está buscando que ciertamente todos los actores se gestionen y se desarrollen en similares condiciones en la economía.

Cuestión de gran importancia: la descentralización para la creación de empresas en todas sus variedades. Ya no se va a requerir de una autorización previa al Ministerio de Economía y Planificación para crear empresas, lo cual otorga una flexibilidad importante a esa diversidad y dinámica que necesita el tejido empresarial cubano.

Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES)

El 29 de junio de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial número 54 la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, mediante el Decreto Ley 144 del Primer Ministro.

El INAEES se concentrará en esta primera etapa en dirigir las transformaciones aprobadas para desarrollar el sistema empresarial cubano.

El artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba reconoce a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía y le otorga autonomía en su administración y gestión.

E programa de gobierno, en el objetivo específico 4.1 también contempla estas transformaciones.

Ideas de Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales

El INAEES no interfiere en la autonomía de las empresas. No las dirige. No las administra. Tampoco lo hace con los socios. «No es un superministerio como algunos han expresado. No es un superministerio, no es un super socio, no es una superestructura».

El instituto tendrá una estructura pequeña y se concentrará principalmente en controlar lo esencial; ayudará a agilizar todo el proceso del sistema empresarial; su función principal es exigir una gestión más profesional de los activos del Estado, haciéndolo crecer.

El instituto tiene como función representar al dueño de los medios de producción. «Esa palabra es una palabra que encierra en gran medida lo que será nuestro instituto. Sí, representa al dueño de los medios de producción». En el sistema cubano el dueño es el pueblo.

Con la creación del INAEES se separan las funciones estatales de las funciones empresariales, en el contexto de todo el proceso que van a tener ahora los ministerios, que incluye un redimensionamiento de varios ministerios. Esto va a ser un proceso gradual y que tendrá un cronograma que irán reajustando en las condiciones de cada momento.

En el eje número uno sobre la empresa estatal socialista hay 17 transformaciones, y hay 12 adicionales que también tienen que ver con este sistema. Todas ellas configuran un paquete de medidas de gran alcance.

Se amplía la facultad del sistema empresarial cubano. En concreto, se van a redimensionar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) sin incluir funciones estatales ni aquellas que son propias de las empresas. Es decir, darles más autonomía a las empresas implica que las OSDE tienen que cambiar la manera en que se relacionan con esas empresas.

Entre las nuevas facultades, las OSDE podrán crear sus empresas, le crearán su objeto social y podrán crear también sociedades mercantiles. Y las empresas van a tener posibilidades también de crear y poner otras actividades que sean lícitas en su objeto social.

Una de las transformaciones de mayor relevancia es que la empresa tendrá la facultad de crear empresas filiales. Hasta ahora esa función estaba sobre todo concentrada en las OSDE, que eran quienes decidían fundamentalmente la creación de empresa filial. A partir de ahora, cada empresa puede decidir la creación de empresa filial.

Las empresas podrán crear empresas filiales, unidades empresariales de base y definir el objeto social que tendrá cada una de ellas.

Un punto de gran impacto tanto para la población como para el propio sistema empresarial: a partir de ahora las empresas decidirán sus precios y decidirán también los salarios que le pagan a sus trabajadores. Enfatizó que esto será cada empresa en particular.

Otras facultades delegadas a las empresas:

-Aprobar su destino de la utilidad.

-Aprobar el plan técnico económico anual y la estrategia de largo plazo.

-Aprobar sus principales inversiones.

Se va a perfeccionar la junta de gobierno, como parte del conjunto de transformaciones que buscan modernizar la gestión empresarial en el país. En este proceso juega un papel importante la asamblea de afiliados, que tendrá un espacio primordial en lo que conciben estas transformaciones. Subrayó que la rendición de cuenta de los jefes será mensual sobre su plan, su salario y su utilidad. Recientemente se aprobó en el Congreso de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) un conjunto de 31 objetivos de trabajo, de los cuales seis tienen que ver directamente con esta transformación. Esto evidencia la articulación entre el proceso de reforma empresarial y el movimiento sindical. El INAEES rendirá cuenta también en la Asamblea Nacional de estos objetivos en un tiempo determinado, y que se actualizará también todo el Decreto Ley 144 y, por supuesto, toda esta transformación.

El empresario tiene que ser emprendedor y tiene que entrever la empresa con esta facultad, tiene que diversificarla, explicarla y hacerla crecer constantemente. Es decir, no se trata solo de aplicar normas, sino de cambiar la mentalidad y la cultura empresarial.

Todo esto tiene contemplado también la autonomía municipal, los consejos populares, en los municipios y en las provincias, y el sistema empresarial tendrá facultades también para buscar soluciones a nivel de gobierno. Esto apunta a una descentralización territorial de la gestión económica, que permita respuestas más ágiles a las necesidades de cada localidad.

Tanto el INAEES como las OSDE van a evaluar, fundamentalmente, los siguientes indicadores de eficiencia en el sistema empresarial:

-El rendimiento de la inversión estatal.

-El crecimiento de las utilidades.

-El crecimiento de los ingresos de exportación y en divisa.

Uno de los anuncios de mayor calado fue la transformación de la empresa estatal socialista en sociedad mercantil. En el entramado empresarial cubano hay alrededor de 2800 empresas, de las cuales 300 son sociedades mercantiles —es decir, aproximadamente el 10% del total—. Actualmente hay OSDE que tienen prácticamente todas sus empresas como sociedades mercantiles. Esta transformación está prevista en el eje temático número dos, sobre las relaciones de propiedad, que se está trabajando actualmente.

Hay que tener en cuenta la participación accionaria del Estado y en qué porcentaje. Debe hacerse un avalúo de los activos tangibles e intangibles del sistema empresarial, como paso previo a cualquier proceso de transformación patrimonial.

Se está previendo clasificar las empresas en diferentes categorías:

-Empresas estratégicas.

-Empresas competitivas —señaló que estas serían las primeras que se van a convertir en sociedades mercantiles.

-Empresas de proyección social y servicios públicos —que son fundamentalmente las que están directamente vinculadas a la atención de la población.

-Empresas de alta tecnología y de base tecnológica —que tienen un servicio de alto valor agregado y que también son candidatas a este proceso.

La transparencia es una condición importante en todo este proceso. El tema de las acciones tiene un impacto transformador, y aunque no es nuevo en el sistema empresarial cubano —hay 300 empresas cubanas que trabajan con el sistema accionario y son sociedades anónimas u otras expresiones—, en esta magnitud es algo nuevo para la economía cubana.

Tiene que ser pública la licitación de los medios fundamentales de producción que se van a ofrecer y gestionar. En este proceso van a estar:

-Empresas estatales.

-Nuevas empresas estatales.

-Empresas nacionales.

-Extranjeros.

-Personas naturales.

Se está previendo que todo este proceso actúe y se vea sobre la plataforma Soberanía que tiene el país, lo que garantiza un sistema digital y controlado para estas operaciones.

Tiene que haber una trazabilidad para el control efectivo de estos procesos, y para ello existe la articulación con la Ley de Transparencia y la Ley de Comunicación Social.

La fiscalización pública juega un papel importante en todo este entramado, lo que sugiere un mecanismo de control ciudadano y social sobre los procesos de transformación empresarial.

Se están elaborando todas las normas jurídicas en estos momentos. Existe un equipo de trabajo a tiempo completo desarrollándolas. Recientemente se está trabajando en la presentación de un proyecto de Decreto Ley sobre la empresa estatal socialista que recoge prácticamente en su totalidad todo lo que se ha explicado en la Mesa Redonda.

En las transformaciones sociales la empresa juega también un papel importante, con 16 acciones en ese Decreto Ley que tienen que ver con este aspecto. Principalmente, el empleo y el salario son la cuestión principal para abordar este tema.

Algunas de esas acciones sociales:

-Atención a los jubilados —se prevé una atención específica.

-Atención a la comunidad.

-Apoyo al pago de pensionados mediante convenio con el banco.

-Donaciones ante situaciones de desastre.

-Atención a los SAF (Servicios de Alimentación Familiar) —donde van los ancianos, por lo general, a alimentarse.

-Apoyo a hogares de niños y con cuidado parental.

-Apoyo a hogares maternos y hogares de ancianos.

-Atención a personas en situación de vulnerabilidad.

-Contribución a la higiene del entorno y del área donde estén ubicadas las empresas.

-Otras acciones que se asignen.

Cuando se apruebe este Decreto Ley se presentará a la Asamblea Nacional, y entonces estarán de nuevo en este espacio con un equipo de trabajo para poder ampliar sobre estos temas, sobre todo los relacionados con lo anteriormente expresado.

El INAEES tiene que dar una capacitación importante a todos los empresarios —hay alrededor de 3000 empresas—, y en este sentido, ya se coordina con la Escuela de Cuadro del Gobierno y el Estado, así como con la Dirección de Cuadros del Gobierno.

Se presentó una hoja de ruta de cómo va a implementarse todo este paquete de transformaciones, con las 17 que tienen que ver con el sistema empresarial cubano. En lo adelante, el INAEES estará visitando:

-Ministerios.

-OSDE.

-Empresas.

También estará en varios eventos a los que ha sido invitado, por ejemplo, representantes de este instituto van a estar con un grupo de empresarios en la Cámara de Comercio para explicar por dónde va la hoja de ruta y cuál es el sentido fundamental para implementar estas transformaciones.

Una vez que se apruebe el Decreto Ley que está ahora en proyecto, y cuando el empresario lo tenga y se vea reflejado, tiene todas las funciones para poder desarrollar su empresa. No tiene que pedirle permiso a nadie. No tiene que consultar nada de lo que está escrito y de lo que tiene facultad.

Los empresarios cubanos podrán ser emprendedores —la palabra empresario viene de emprendedor— y tendrán que rendir cuenta ante sus trabajadores.

Un aspecto novedoso: la junta de gobierno, que será nombrada por el INAEES, tendrá un 20% de trabajadores en su composición. Por ejemplo: Una junta que tenga siete miembros, pues va a tener dos compañeros que son elegidos por la sección sindical. Es importante que, a la hora de la elección de estos trabajadores, sean personas que defiendan sus intereses y el desarrollo de la entidad. Los trabajadores, en asamblea, van a aprobar el plan técnico económico, y el jefe va a rendir cuenta mensualmente porque ahí va a estar el salario de los trabajadores, porque el salario lo va a definir los empresarios. La estructura la va a definir los empresarios, los precios los van a definir y los van a proyectar, y entonces el trabajador juega un rol importante.

Ideas de Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales

Las transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno incorporan las opiniones, recomendaciones e insatisfacciones expresadas por los actores económicos no estatales —micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias— durante los intercambios sostenidos en los últimos meses.

Esos espacios de diálogo “han sido muy valiosos” y deben mantenerse durante la etapa de implementación de las nuevas políticas, pues contribuyen a dotarlas de mayor integralidad y generan más confianza en su puesta en práctica.

Todos los ejes de las transformaciones están interrelacionados y abarcan al conjunto de los actores de la economía, tanto estatales como no estatales.

Entre las primeras transformaciones estuvo la revisión y aprobación de las solicitudes pendientes en la plataforma de actores económicos, un proceso que había experimentado una ralentización. Luego de la Asamblea Nacional, desde la segunda quincena de junio se desarrolló una intensa labor conjunta entre las direcciones provinciales y municipales de Desarrollo, el Ministerio de Economía y Planificación, el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la banca y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Ese trabajo permitió revisar las más de 3500 solicitudes pendientes acumuladas, ya “en su mayoría aprobadas”.

Como resultado, actualmente existen más de 15 200 actores económicos no estatales entre MIPYMES y cooperativas no agropecuarias, cifra que continuará creciendo en la medida en que avance el proceso de aprobación de nuevas solicitudes.

El objetivo es alcanzar un ritmo de respuesta acorde con las necesidades actuales de los emprendedores, sus familias y la economía nacional.

Otra de las transformaciones señaladas por fue la simplificación del procedimiento para aprobar nuevos actores económicos. Se revisó todo el proceso para reducirlo a los datos esenciales necesarios para la aprobación de una MIPYME o una cooperativa no agropecuaria. Entre esos elementos se encuentran la información del titular o los socios, la actividad principal que desarrollará la entidad, el domicilio legal, la cantidad de trabajadores y la situación del solicitante ante instituciones como la banca y la ONAT. En caso de existir deudas, estas deberán ser regularizadas para continuar el proceso. Sobre los plazos: dadas las condiciones actuales del país, marcadas por dificultades electroenergéticas y problemas de conectividad, se trabaja con un término aproximado de 20 días para la aprobación. No obstante, la meta es continuar reduciendo progresivamente esos tiempos. Después de la aprobación todavía deben cumplirse otros pasos, como los trámites notariales y procedimientos necesarios para la constitución jurídica del nuevo actor económico.

Uno de los cambios de mayor alcance es la creación de la figura de empresa privada, asociada a la eliminación del límite de 100 trabajadores que existía para las MIPYMES. A partir de esta transformación, aquellas entidades que superen los 100 trabajadores podrán ser reconocidas como empresas privadas. Muchas de esas organizaciones ya funcionan en la práctica como empresas debido a su volumen de producción, alcance, ingresos y resultados. Actualmente se trabaja en la actualización de los decretos 29 y 32 para garantizar el respaldo jurídico necesario y permitir la aplicación efectiva de esta transformación.

Las nuevas disposiciones permitirán a las empresas privadas, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias desarrollar otras actividades económicas, además de su actividad principal, siempre que tengan las condiciones necesarias. Esta posibilidad también se incorpora para la empresa estatal, como parte del principio de igualdad de condiciones entre los diferentes actores económicos.

Con las nuevas transformaciones se amplían las posibilidades para que las empresas puedan crecer, diversificarse y construir cadenas de valor dentro de su propia organización.

Otra de las transformaciones destacadas es la posibilidad de que una persona pueda ser titular de más de una micro, pequeña y mediana empresa. Esta decisión responde a situaciones planteadas por empresarios privados que, al alcanzar determinados niveles de desarrollo, ingresos y capacidad financiera, requieren organizar nuevas actividades bajo estructuras empresariales diferentes. Una empresa puede llegar a un punto en el que resulte más conveniente separar determinadas líneas de negocio y crear una nueva entidad con características propias, desde el punto de vista organizativo y empresarial.

Las transformaciones actuales también permiten a los empresarios valorar distintas alternativas para su crecimiento. Algunos podrán decidir ampliar las capacidades de su empresa existente, aprovechando incluso la eliminación del límite de trabajadores; otros podrán optar por constituir una nueva entidad para desarrollar una actividad diferente; y también estarán quienes busquen asociarse con otros actores económicos.

Los actores económicos no estatales pueden participar en asociaciones con empresas estatales y en esquemas vinculados a la inversión extranjera. Estas posibilidades forman parte del objetivo general de crear condiciones similares para todos los actores económicos y favorecer el despliegue de las fuerzas productivas.

Cuba necesita fortalecer y ampliar su sistema empresarial, incorporando nuevas capacidades productivas y de servicios.

Actualmente se incorporan cerca de 3000 nuevas empresas privadas bajo la modalidad de MIPYMES, muchas de las cuales podrán evolucionar posteriormente hacia la nueva figura de empresa privada.

Este crecimiento resulta necesario en un momento en que el país requiere aumentar la producción nacional, satisfacer demandas existentes y aprovechar las capacidades de quienes desean participar en actividades económicas.

Dentro de las transformaciones aprobadas, se destaca también la posibilidad de conceder derechos reales de superficie y usufructo a empresas para desarrollar inversiones productivas y de servicios. Esta era una de las limitaciones que habían enfrentado algunos actores económicos, incluso cuando contaban con financiamiento y capacidades para realizar inversiones.

Otro de los anuncios realizados estuvo relacionado con la reducción de las actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

El decreto correspondiente, que debe publicarse próximamente, contempla la eliminación total o modificación de más del 62 % de las actividades que actualmente presentan restricciones. Las actividades que permanezcan restringidas serán pocas y que la tendencia es continuar perfeccionando el marco regulatorio según los resultados de la implementación.

La flexibilización alcanzará actividades relacionadas con sectores como el transporte, los servicios gastronómicos y la industria manufacturera. No obstante, el desarrollo de esas actividades deberá realizarse cumpliendo los requisitos técnicos establecidos por los organismos rectores.

El nuevo escenario elimina trabas y amplía las posibilidades de cooperación para que quienes tengan capacidades puedan aportar al desarrollo del país.

Entre las transformaciones aprobadas para los actores económicos no estatales, destaca también la incorporación de nuevas formas jurídicas para la organización del sector privado.

Además de las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) y las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (S.U.R.L.), podrán existir sociedades anónimas por acciones dentro del sector privado. Esta decisión amplía las posibilidades de estructuración empresarial y abre nuevas oportunidades para aquellos actores que han alcanzado mayores niveles de desarrollo.

Dentro de este nuevo escenario, una persona natural podrá ser accionista de más de una empresa privada e incluso de más de una empresa estatal, lo que amplía las formas de participación y asociación dentro del sistema empresarial cubano.

Estas modificaciones ofrecen mayores herramientas para organizar proyectos económicos, pero al mismo tiempo exigen responsabilidad y transparencia en su implementación. En ese sentido, es importante garantizar procesos de licitación transparentes y adecuados.

Para la elaboración de estas medidas se estudiaron experiencias internacionales relacionadas con la participación de diversos actores económicos, pero adaptándolas a las condiciones y características del modelo cubano.

Otra transformación de gran importancia es la apertura de la empresa privada en el sector agropecuario. La agricultura cubana tiene una característica particular: aunque la propiedad de la tierra es fundamentalmente estatal, una parte significativa de la gestión productiva se desarrolla mediante formas privadas. “Es el sector que hoy tiene la mayor gestión privada en el país”.

Otro de los cambios es la posibilidad de operar cuentas en divisas, una demanda reiterada por los actores económicos no estatales. La transformación establece que los empresarios puedan depositar sus ingresos en cuentas en divisas, según la moneda correspondiente, y realizar operaciones con esos recursos.

Se abren mayores posibilidades para que los actores económicos participen en el mercado de insumos, uno de los elementos que históricamente ha limitado el desarrollo productivo. La economía cubana depende en gran medida de recursos importados y las restricciones existentes en ese ámbito han afectado la capacidad de producir.

Otro elemento asociado a las transformaciones es la creación de una plataforma nacional para los encadenamientos productivos. Será una herramienta importante para conectar mejor las capacidades existentes dentro de la economía cubana. Actualmente existen situaciones donde, incluso dentro de un mismo territorio, los actores estatales y no estatales desconocen las posibilidades de colaboración que tienen entre sí. La plataforma debe contribuir a que esas capacidades sean visibles y puedan convertirse en producciones cooperadas. No obstante, se trata de un proceso que todavía debe construirse y diseñarse.

Las transformaciones aprobadas reconocen la responsabilidad social que deben asumir los actores económicos. El desarrollo económico no puede desligarse del compromiso con la sociedad y con las comunidades donde estas entidades desarrollan sus actividades. Las transformaciones buscan crear mejores condiciones para que todos los actores económicos —estatales y no estatales— puedan aportar al país desde sus capacidades, con reglas claras, mayor flexibilidad y una participación más activa en la solución de las necesidades nacionales.