lunes, julio 13, 2026
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Reabrirá Villa Caoba

Freddy Espinosa

En esta primera etapa contempla el área de la piscina, totalmente remodelada, con servicios gastronómicos y de coctelería en un bar ,que funciona aledaño a la piscina. Los trabajos han sido desarrollados por el colectivo del Proyecto de Desarrollo Local SABOR A MAR. Jailo Lorenzo Vázquez, su Titular, elogio el apoyo de otros proyectos y de entidades de la municipalidad. Igualmente en esta primera etapa se contempla la Casa de Protocolo,para hospedaje y que contará incluso con servicio personalizados de gastronomía para los huéspedes. Además significó la puesta en marcha de un bar, en el antiguo teatro de la villa,con pantallas para diversos usos e igualmente tendrá servicios gastronómicos.

Imagen: del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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