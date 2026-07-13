Los Tiburones de Caibarién se coronan campeones de la Copa de Béisbol “Raúl Gutiérrez Noa”

En un duelo cargado de emoción y rivalidad, los Tiburones de Caibarién se alzaron con el título de la primera Copa de Béisbol “Raúl Gutiérrez Noa” in memoriam, al vencer en la gran final a los Súper Frikis de Remedios en el Estadio Humberto Jordán Gallo, del reparto Pilar, en Caibarién.

El conjunto caibarienense se impuso en la serie de tres juegos al mejor de dos, con marcador decisivo de 4 carreras por 0, en un partido donde la ofensiva y el pitcheo se combinaron a la perfección.

Según destacó José Luis Montiel, director del torneo, la victoria de los Tiburones tiene un valor especial al rendir homenaje al destacado activista de la Villa Blanca, Raúl Gutiérrez Noa.

El camino a la corona

En el primer desafío, los Súper Frikis sorprendieron con triunfo de 4×2.

Los Tiburones reaccionaron con fuerza en el segundo encuentro, donde arrollaron a sus rivales con un espectacular 19×0.

En el tercer y definitivo partido, la novena caibarienense selló la blanqueada de 4×0, mostrando dominio absoluto desde la lomita.

Protagonistas del triunfo

Protagonistas del triunfo José Carlos Quezadas abrió con cuatro entradas impecables, sin permitir libertades.

Jairo Meza relevó con autoridad, manteniendo a raya a los remedianos.

Asley González cerró el noveno capítulo y además brilló con el madero, conectando dos imparables.

Emmanuel Zañudo volvió a ser clave al disparar otro cuadrangular, consolidando su papel como figura ofensiva del torneo.

Con este triunfo, los Tiburones repiten la hazaña lograda en la Copa Enrique Eduardo Carvajal, confirmando su hegemonía en este tipo de eventos y levantando nuevamente el banderín de campeones.

Imagen: Archivo CMHS.