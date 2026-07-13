Encuentro con los combatientes en Caibarién

*Hay que salvar la Revolución», significó el Teniente Coronel Alberto Rodríguez Cruz, Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en Villa Clara durante un encuentro con los miembros de la organización en Caibarién.

El presidente provincial de la ACRC explicó sobre la situación que hoy atraviesa el país y argumentó sobre la necesidad de mantener la vigilancia a nivel de barrios, y en los centros de trabajo. Además llamo a consolidar la unidad para defender la soberanía nacional.

Rodríguez Cruz, comentó sobre el programa: Mi Barrio por la Patria, y el papel protagónico de los combatientes para impulsar todas las acciones previstas a favor de defender la Revolución Cubana.

Sobre la necesidad de impulsar la producción de alimentos a partir de la agricultura familiar también convocó el presidente de los Combatientes en Villa Clara.

Quien además envío una felicitación a todos los combatientes del municipio y al pueblo de Caibarién por la sede de la celebración provincial en saludo al Día de la Rebeldía nacional.

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