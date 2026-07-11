Otorgan Premio Nacional de Televisión a la destacada actriz Paula Alí

A sus 88 años, Paula Alí sigue siendo un referente de profesionalismo y pasión por el arte. Su legado continúa vivo en la memoria colectiva de un país que la ha admirado durante años, y su nombre sigue siendo sinónimo de dedicación, talento y amor por la actuación

El Premio Nacional de Radio y Televisión constituye el más alto reconocimiento que se otorga en ambos medios en Cuba a quienes se hagan merecedores de tal distinción por el conjunto de la Obra de toda la Vida. Se crea en el año 2002 en virtud de la Resolución 56/02 del ICRT, para reconocer a trabajadores del sector artístico. Considerando el 24 de octubre de 1950 como la fecha de la fundación de la Televisión en Cuba, en cada aniversario se entrega el Premio Anual correspondiente a este medio.

Apelando a la cantera de propuestas, los currículos, así como a la larga trayectoria y aportes significativos en la TV Cubana, un prestigioso jurado, en su gran mayoría Premios Nacionales y de larga experiencia en el medio, estuvo encargado de la selección.

El Jurado de selección estuvo presidido por José Ramón Artigas Vázquez y conformado por Miguel Lino Patterson Meriño, Julio Pulido Castillo, Roberto Cornelio Ferguson, Julián Armando Pérez Delgado, Caridad Rojas Zayas. Como secretaria, Migdalia Pérez.

En consecuencia, el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social, evaluando la trayectoria, integralidad de la obra e impacto público, aprobó la entrega del Premio Nacional de Televisión 2026 a la actriz Paula Andrea Alí Rivera.

Paula Andrea Alí Rivera, nacida el 26 de enero de 1938, Candelaria, Pinar del Río, es una reconocida actriz cubana con más de seis décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine cubanos. Su labor artística ha sido fundamental en la escena cultural del país, destacando por su versatilidad y profundo compromiso con el arte escénico.

Se vinculó al mundo del espectáculo en 1959 en Cuba, cuando comenzó a trabajar como modelo en la televisión. En 1965, integra el Teatro Martí, lugar emblemático en la cultura cubana por el teatro vernáculo que allí se hacía con famosos actores del género bufo.

A sus 88 años, Paula Alí sigue siendo un referente de profesionalismo y pasión por el arte. Su legado continúa vivo en la memoria colectiva de un país que la ha admirado durante años, y su nombre sigue siendo sinónimo de dedicación, talento y amor por la actuación.

Sin duda, su carrera sigue siendo una inspiración para nuevas generaciones de artistas cubanos, quienes la ven como un ejemplo a seguir por su entrega y su inmensa contribución al arte y la cultura cubana. Ha actuado en telenovelas, múltiples telefilmes, Teatro en TV y otros seriados, como el popular programa humorístico Punto G.

Su presencia en la pantalla no solo la ha hecho querida, sino también un referente de la televisión nacional, marcada por una capacidad única para conectar con los espectadores.

A lo largo de su carrera, Paula Alí ha protagonizado muchas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión cubana, como Enamorada del mar (1989), Retablo personal (1992), Las huérfanas de la Obrapía (1999), Salir de noche (2002), ¡Oh, La Habana! (2007), La otra esquina (2014), Vuelve a mirar (2021) y Los hijos de Pandora (2022), entre muchas otras producciones televisivas que han dejado huella en la audiencia cubana. Son memorables sus personajes en La casa de Bernarda Alba, 1999, y Santa Camila de La Habana Vieja, 2001, de Teatro en TV.

Destacan también las actuaciones en los telefilmes El almendrón, Dos Romeos para una Julieta, Operación pareja, Jardín de madera, Sofía y el ángel y Pompas de jabón.

Y los humorísticos Jura decir la verdad, Sherlot Holmes, Cerquitica del Vedado, Conflicto y Punto G, premio programa más popular 2005, la sitúan dentro de las más destacadas figuras del humor cubano.

En su larga carrera teatral ha interpretado importantes personajes en obras clásicas del teatro cubano y universal. En 1970, se integró al grupo Teatro Estudio, uno de los más prestigiosos de Cuba, donde ha permanecido hasta la actualidad. Durante los dos últimos años ha colaborado también con el grupo El Público: su protagónico en la obra La Celestina, con dirección de Carlos Díaz, ha sido un gran éxito.

Se destaca en sus actuaciones en teatro:

– La casa de Bernarda Alba. Director: Berta Martínez. 1970.

– El Premio Flaco. Director: Héctor Quintero. 1972.

– La última carta de la Baraja. Director: Héctor Quintero. 1973.

– Milanés. Director: Vicente Revuelta. 1977

– La señora Ana muestra sus medallas. Director: Vicente Revuelta. 1979.

– Aire frío. Director: Abelardo Estorino. 1980.

– Ni un sí, ni un no. Director: Abelardo Estorino. 1982.

– El diablo te acompaña. Director: Abelardo Estorino. 1983.

– Morir del cuento. Director: Abelardo Estorino. 1984.

– Santa Camila de La Habana Vieja. Director: Armando Suárez del Villar. 1985.

– Plácido. Director: Armando Suarez del Villar. 1987.

– Una mujer sola (monológo). Director: Héctor Quintero. 1989.

– Te sigo esperando. Director: Héctor Quintero. 1990.

– Yerma. Director: Roberto Blanco. 1999.

– Así es si les parece. Director: Carlos Díaz. 2000.

– La gaviota. Director: Carlos Díaz. 2001.

– La Celestina. Director: Carlos Díaz. 2002.

– Monológos de la vagina. Director: Jorge Ferrera. 2003.

En cine:

– Cartas del Parque. Director: Tomas Gutiérrez Alea (Titón) y Juan Carlos Tabío.

– Papeles secundarios. Director: Orlando Rojas.

– El elefante y la bicicleta. Director: Juan Carlos Tabío.

– Oscuro rinoceronte enjaulados. Director: Juan Carlos Cremata.

– Guantanamera. Director: Tomas Gutierrez Alea (Titón) y Juan Carlos Tabío

– Amor vertical. Director: Arturo Soto.

– Lista de espera. Director: Juan Carlos Tabío.

– Nada. Director: Juan Carlos Cremata.

– Miel para Ochún. Director: Humberto Solás.

– Perfecto amor equivocado. Director: Gerardo Chijona.

– H2O. Director: Leonardo Pérez.

– El análogon perfecto. Director: Abdel Martínez Castro.

Ha realizados giras por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Premios y condecoraciones recibidas

– Premio Segismundo por Una mujer sola. 1990.

– Premio Uneac por Una mujer sola. 1990.

– Premio Caracol por El año que viene. 1994.

– Premio Mejor Actriz Festival de Cartagena de India por Nada. 2003.

– Distinción por la Cultura Nacional.

– Medalla Raúl Gómez García.

– Artista de Mérito de la Radio y la Televisión. 2012

– Premio Pequeña Pantalla. 2021.