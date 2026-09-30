Gobierno de EEUU y sus nuevas medidas coercitivas contra Cuba

Como parte de la máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó hoy una alerta oficial sobre la ampliación de sanciones y restricciones contra Cuba

El marco regulatorio, que se publicará este miércoles en el Registro Federal, hace una revisión de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) para aplicar parte de la política exterior del presidente Donald Trump hacia Cuba, en particular la Orden Ejecutiva 14404, del pasado 1 de mayo, que amplía las sanciones para intentar aislar a Cuba del comercio internacional.

Según las medidas, a partir de su entrada en vigor este 30 de septiembre, los bancos sujetos a la jurisdicción estadounidense tendrán prohibidas las transacciones bancarias denominadas ‘U-Turn’.

También se eliminará la autorización que permitía a las instituciones bancarias estadounidenses abrir y mantener una cuenta exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que sea emprendedor independiente del sector privado.

Salvo que posean una autorización por separado, las instituciones bancarias sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos están obligadas a bloquear inmediatamente dichos fondos y cuentas, y necesitarán una licencia específica de la OFAC para desbloquearlas.

Además, se elimina la autorización relacionada con la asistencia a reuniones o conferencias profesionales en Cuba, o la organización de las mismas.

La OFAC limita igualmente el alcance de la autorización para instituciones académicas estadounidenses y su profesorado, personal y estudiantes en cuanto a determinadas transacciones relacionadas con el sector educativo que involucren a Cuba.

Las restricciones forman parte de la brutal política de máxima presión -y máxima agresión como la catalogan autoridades en la isla- del Gobierno de Trump desde enero de este año.

En una vuelta de tuerca declaró entonces una emergencia nacional respecto a Cuba en el supuesto de que el país caribeño constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que el Gobierno cubano ha negado rotundamente.

Trump, con su orden, prohibió el acceso de Cuba a la compra de petróleo bajo la amenaza a terceros con la imposición de fuertes aranceles, tras lo cual se sucedieron otras disposiciones en lo que va de este 2026 que impactan todos los sectores en la Mayor de las Antillas.

“Es evidente que sin avances”, afirmó en reciente entrevista concedida a Prensa Latina el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, en relación con las comunicaciones directas y reuniones presenciales en meses recientes entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.

No puede identificarse que existan avances, cuando el Gobierno de Estados Unidos “impone con frecuencia semanal o quincenal nuevas medidas coercitivas de castigo al pueblo cubano y continúa reforzando la brutal guerra económica”.