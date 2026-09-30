Celebran aniversario 30 del abanderamiento del Contingente Campaña de las Villas

El aniversario 30 del abanderamiento del Contingente Campaña de las Villas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se recordó hoy en la sede de la principal fuerza Constructora del Pedraplén Caibarién Cayó Santa María.

Durante la ceremonia que recordó la presencia del lider de la Revolución en el pedraplén el 29 de septiembre de 1996, se entregó la distinción Emilio Balcena a veintisiete compañeros y se reconocieron a cinco fundadores del Contingente que aún se mantienen activo.

Además el secretariado del sindicato nacional de los trabajos civiles de la defensa entregó el sello por el aniversario 55 de este gremio de los obreros.

El ingeniero Alexander Cuellar Vázquez director del Contingente Campaña de las Villas en sus palabras reconoció la gestión de los hombres y mujeres que integran esta fuerza constructora.

Participaron junto a los trabajadores del Contingente Campaña de la Villas en el acto por el aniversario 30 del abanderamiento de este colectivo por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Anadenis Nieto miembro del buró municipal del partido, Rafael Herrera de la Rosa del grupo de trabajo del partido en la Empresa constructora de obras para el turismo y Luis Manuel Veliz Luis presidente de la Asamblea municipal del poder popular en Caibarien junto a cuadros de las organizaciones políticas y de masas.

Imagen: tomada del muro de Faebook del autor.