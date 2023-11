Un día como hoy pero del año 1964 más de 100 familias de pescadores de Caibarién recibirían sus nuevas casas en la llamada Ciudad Pesquera

Cuentan que el 29 de noviembre de 1964, algunos no esperaron terminar el acto y fueron corriendo para sus nuevas viviendas. Atrás quedaron los ranchos con piso de tierra, los catres, las columbina y las hamacas, la letrina y el farol.

Ahora comenzaba una nueva etapa de la vida, muchos nunca pensaron que un día vivirían en esas casas tan confortable y seguras en la Ciudad Pesquera. Era un sueño hecho realidad.

Habían trabajado muy duro, fueron largas jornadas de pico y pala, aún en la construcción no existÍa el desarrollo tecnológico que hoy humaniza las labores de los hombres y mujeres de los cascos blancos.

Desde 1961 se comenzaron las acciones constructivas, el área se había seleccionado con toda intención, para que la nueva comunidad donde vivirían los pescadores de la Villa Blanca quedará cerca del mar y de la cooperativa pesquera.

La principal fuerza constructora fue un batallón del Ejército Rebelde, a ellos se sumaron varios pescadores quienes cambiaron sus artes de pesca por la pala y el pico, la cuchara de albañilería y la flota.

El 29 de noviembre de 1964, fue un día de fiesta y no faltaron los ojos que se nublaron con lágrimas por la alegría. Las palabras centrales del acto las dijo Álvaro Lavastida Rosado, director del Instituto Nacional de la Pesca en aquel momento.

Más de 115 familias de pescadores, los más necesitados y productivos, indicadores que se tuvieron en cuenta para la selección, recibieron sus nuevas viviendas completamente amuebladas.

Así se llenaron de risas y alegrÍa y del juego de los muchachos, las calles del nuevo barrio, así se llenó la vida de la Ciudad Pesquera, un sueño hecho realidad.

Imágenes: del autor.