Juega el Gran Maestro Elier Miranda Mesa festival internacional de ajedrez en Querétaro, México

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, juega el grupo b de los torneos cerrados del festival Internacional de ajedrez en Querétaro México.

El evento consta de 10 jugadores que se miden por el sistema de todos contra todos a una sola vuelta y un ritmo de juego de una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de bonificación por movidas.

En su primera partida el jugador de la Villa Blanca,dividió el punto con piezas blancas, ante el maestro FIDE, César Alejandro Pérez Rodríguez también de la mayor de las antillas.

En la primera ronda además hubo otro resultados como las victorias de los grandes maestros Juan Carlos Obregón y Juan Carlos González ,ambos cubanos nacionalizados mexicanos.

En la segunda partida Miranda Meza enfrentaba con piezas negras a la maestra fide mexicana Guadalupe Montaño.

Imagen: Archivo CMHS.